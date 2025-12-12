Baltijas balss logotype
Николато продолжит возглавлять сборную Латвии по футболу как минимум до апреля следующего года 0 102

Спорт
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Николато продолжит возглавлять сборную Латвии по футболу как минимум до апреля следующего года
ФОТО: LETA

Сборную Латвии по футболу среди мужчин как минимум до апреля следующего года продолжит возглавлять итальянский специалист Паоло Николато, сообщает Латвийская футбольная федерация (ЛФФ), пишет ЛЕТА.

Николато стал главным тренером сборной Латвии в феврале 2024 года, и заключённый тогда контракт истёк в конце ноября. В пятницу правление ЛФФ приняла решение продлить соглашение с итальянцем до апреля 2026 года.

В марте следующего года сборную Латвии ожидают стыковые матчи за сохранение места в лиге C Лиги наций УЕФА — предстоит провести два поединка против Гибралтара.

«По взаимной договорённости с тренером мы решили продлить контракт до окончания матчей плей-офф Лиги наций УЕФА. После этого мы снова сядем за стол переговоров и совместно обсудим стратегию на будущее», — заявил президент ЛФФ Вадим Ляшенко.

«Предстоящий сбор в марте даёт нам отличную возможность. Я рад, что нам удалось достичь соглашения, позволяющего продолжить начатую работу. Благодарю правление ЛФФ и президента», — прокомментировал продление контракта на четыре месяца Николато.

Под руководством 58-летнего Николато сборная Латвии провела 20 матчей, в которых одержала три победы, семь раз сыграла вничью и потерпела десять поражений.

До назначения главным тренером латвийской национальной команды Николато в течение семи лет работал с юношескими сборными Италии.

Под его руководством сборная Италии заняла второе место на чемпионате Европы U-19, уступив в финале Португалии в дополнительное время со счётом 3:4. В 2019 году он занял четвёртое место с итальянской командой на чемпионате мира U-20 ФИФА.

Ранее, в сезоне 2013/2014, Николато выиграл молодёжный чемпионат Италии «Примавера» с командой U-19 клуба «Кьево». С 2014 по 2016 год он тренировал команду «Лумеццане» в Серии C — третьем по силе дивизионе Италии.

#УЕФА #футбол #Италия #Латвия #спорт #лига наций #сборная #контракт
Видео