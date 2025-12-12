Baltijas balss logotype
Доротея Вирер о завершении карьеры после сезона-2025/26: не грущу из-за того, что ухожу 0 100

Спорт
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Доротея Вирер о завершении карьеры после сезона-2025/26: не грущу из-за того, что ухожу

Трехкратный призер Олимпиады, четырехкратная чемпионка мира, итальянская биатлонистка Доротея Вирер рассказала, что не испытывает грусти по поводу завершения своей профессиональной карьеры.

Ранее 35-летняя Вирер сообщила, что завершит карьеру после окончания сезона-2025/26.

«Я не грущу из-за того, что ухожу — наоборот, жду момента, когда смогу жить спокойно. В этом последнем сезоне моя цель — получать удовольствие от момента, не думая слишком много о результатах. Я решила, что позволю этим Играм удивлять меня.

Даже если я не выиграю медаль, не думаю, что это изменит отношение к моей карьере», — приводит слова Вирер Fondo Italia.

#олимпиада #биатлон #спорт #чемпионат мира
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
