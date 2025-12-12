Baltijas balss logotype
Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией 0 307

Спорт
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Сборная Латвии по хоккею во втором матче товарищеского турнира встречается со Словакией

Мужская сборная Латвии по хоккею сегодня в Банска-Бистрице во втором матче Кубка Kaufland сыграет с хозяйкой турнира — сборной Словакии, борясь за первое место, пишет LETA.

Матч начнётся в 19:00 по латвийскому времени и будет транслироваться в прямом эфире телеканалом TV6.

В четверг в первом матче Латвия обыграла Норвегию со счётом 4:0. Голы в составе сборной Латвии забили Денис Смирнов, Рихард Мелналкснис, Роберт Букартс и Кристап Зиле.

Словаки также в среду одержали победу над норвежцами со счётом 7:4.

В составе сборной Латвии на этом турнире — три вратаря, восемь защитников и 12 нападающих, среди которых на этот раз отсутствует капитан команды Каспар Даугавиньш.

Как уже сообщалось ранее, из-за травм команде на турнире не смогут помочь первоначально вызванные защитник Ральф Фрейбергс, а также нападающие Том Андерсонс, Раймонд Витолиньш, Харальд Эгле и Роджер Букартс.

Для сборной Латвии этот турнир — последняя проверка перед зимними Олимпийскими играми 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо.

В 2022 году на Кубке Kaufland Латвия в овертайме обыграла Норвегию со счётом 4:3 и проиграла Словакии 1:6. В 2023 году латвийцы победили норвежцев 5:0, но уступили словакам 0:3. Год назад Латвия снова обыграла Норвегию со счётом 3:0 и проиграла Словакии 1:2.

#хоккей #Латвия #спорт #травмы #Словакия #результаты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
