Будьте осторожны! Синоптики уточнили прогноз погоды в Латвии 0 1282

Наша Латвия
Дата публикации: 10.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Будьте осторожны! Синоптики уточнили прогноз погоды в Латвии
ФОТО: LETA

Латвийцев призывают быть крайне осторожными на дорогах - в виду погодных условий они скользкие.

В субботу в Латвии ожидается преимущественно пасмурная погода, во многих местах будет идти снег, местами на западе - сильный, прогнозируют синоптики Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во многих регионах страны снежный покров увеличится на два-четыре сантиметра, а местами на западе - на пять-девять сантиметров.

Видимость в некоторых районах ухудшится, дороги будут скользкими.

Будет дуть северо-восточный, северный ветер от слабого до умеренного, на побережье и в Курземе - также умеренно сильный, с порывами до 15-19 метров в секунду, а утром на побережье залива - до 20 метров в секунду.

Максимальная температура воздуха составит -5...-10 градусов, а на побережье - от -3 до -6 градусов.

В Риге днем будет преимущественно облачно и временами ожидается снег. Толщина снежного покрова за день увеличится на два-четыре сантиметра. Умеренный северо-восточный ветер утром в порывах будет достигать 15-19 метров в секунду, а днем постепенно стихнет. Максимальная температура воздуха составит -5...-6 градусов.

#Рига #погода #ветер #Латвия #температура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

