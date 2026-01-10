Театр "Дайлес", ссылаясь на сокращение государственного финансирования, проводит структурные изменения, которые включают сокращение штата в нескольких структурных подразделениях, в том числе в художественном отделе.

Театр сообщает, что в сентябре 2024 года были получены указания от Министерства культуры о сокращении государственного гранта на сумму 276 205 евро, с требованием к театру найти решения для сокращения расходов и увеличения доходов. Театр "Дайлес" поясняет, что государственный грант еще не покрыл фонд заработной платы театра, но оставшиеся расходы театр покрывает за счет собственных доходов.

Получив информацию о сокращении гранта, театр разработал план мер, включающий уменьшение количества новых постановок и оценку рабочей нагрузки и эффективности сотрудников. 29 октября 2025 года правление театра приняло решение о структурных изменениях, предусматривающих сокращение числа штатных сотрудников художественного отдела.

В связи с этими изменениями ликвидируются три вакантные должности актеров и четыре актерские позиции. Театр указывает, что ликвидация актерских позиций была проведена на основе оценки занятости актеров и спроса на их профессиональную деятельность в соответствии с утвержденными критериями.

В театре отметили, что актрисы Ольга Дреге и Лидия Пупуре получили предложение продолжить работу в качестве фрилансеров, а актриса Мирдза Мартинсоне в настоящее время рассматривает возможность перехода на фриланс. Все три актрисы продолжат играть в существующих спектаклях и участвовать в кастингах.

Также будут сокращены 16 рабочих мест уборщиков. При оценке закупок на уборку помещений театр пришел к выводу, что для него выгоднее нанять стороннюю компанию по уборке, чем нанимать 16 уборщиков. Заключив контракт с победителем тендера, экономия составит более 100 000 евро в год.

В театре отмечают, что сэкономленные средства планируется использовать для выравнивания заработной платы технических специалистов, которая в настоящее время ниже заработной платы сотрудников аналогичной квалификации на общем рынке труда. Они подчеркивают, что театр постоянно рискует потерять квалифицированных технических специалистов, что может негативно сказаться на качестве спектаклей, чего допустить нельзя.

В то же время театр отвергает утверждения о том, что увольнения связаны с финансовыми показателями спектаклей, указывая на то, что общий баланс спектаклей в репертуаре театра «Дайлес» положительный, а в прошлом году были достигнуты рекордные продажи билетов — около 4,3 миллиона евро.