Спорт
Дата публикации: 13.12.2025
Бывший полузащитник и капитан «Ливерпуля» Стивен Джеррард не против вернуться в клуб и готов временно возглавить команду в случае увольнения Арне Слота.

Об этом сообщает Football Insider.

Ранее руководство «красных» провело внутреннее обсуждение о потенциальном временном назначении Джеррарда.

Однако в случае приглашения «Ливерпуля» легенде клуба придется отказаться от значительной части доходов, полученных им во время работы в саудовском «Аль-Иттифаке», из-за налоговых вычетов.

В Англии Джеррард возглавлял «Астон Виллу» с 2021 по 2022 год, также работал в «Рейнджерс» и «Аль-Иттифаке».

Оставить комментарий

