Бывший нападающий сборной Франции Карим Бензема не стал исключать потенциального возвращения в национальную команду в преддверии чемпионата мира 2026 года.

37-летний форвард «Аль-Иттихада» объявил о завершении международной карьеры в 2022 году.

«Если меня пригласят [в сборную], то я приеду. Кто не захочет играть на чемпионате мира? Вся хотят принять участие в этом соревновании. Если я скажу, что не хочу этого, то буду лжецом», — приводит слова Бензема L’Équipe.

В составе «трехцветных» Бензема принял участие в 97 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 37 забитыми мячами и 20 результативными передачами.