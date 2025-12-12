Средняя температура воздуха в Латвии в первой декаде декабря составила +3,4 градуса, что на 3,6 градуса выше нормы, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Самая низкая температура воздуха была зафиксирована 2 декабря в Алуксне - -1,8 градуса, а самая высокая - 10 декабря в Риге составила +9,9 градуса.

Осадки в среднем составили 74 % от нормы. Больше всего осадков выпало в Сигулде - 25,8 миллиметра, а в Даугавпилсе - всего 5,2 миллиметра.

Средняя относительная влажность воздуха в первой декаде декабря составила 95 % - от 93 % в Колке до 99 % в Алуксне. Самые сильные порывы ветра - 18,2 метра в секунду - наблюдались 8 декабря в Вентспилсе.