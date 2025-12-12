Baltijas balss logotype
Названа дата: первый пассажирский поезд между Тарту и Ригой пойдет в начале 2026 года 0 1219

Наша Латвия
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Названа дата: первый пассажирский поезд между Тарту и Ригой пойдет в начале 2026 года
ФОТО: LETA

Пассажирский поезд между Тарту и Ригой начнет курсировать 12 января, сообщил член правления эстонского национального оператора пассажирских поездов "Eesti Liinirongid" ("Elron) Мерт Эренпрейс.

Регулярные пассажирские поезда между Тарту и Ригой смогут начать курсировать после того, как Железнодорожное агентство Европейского союза разрешило использовать три дизельных поезда "Elron Stadler Flirt" с двумя вагонами на латвийской железнодорожной инфраструктуре. "Для открытия линии необходимо как минимум три состава, чтобы гарантировать регулярное техническое обслуживание поездов", - сказал Эренпрейс.

По словам члена правления "Elron", поезд Таллинн-Тарту-Валга-Рига первоначально будет курсировать один раз в день.

"Мы сможем открыть второй прямой ежедневный рейс после того, как [Эстонская государственная железнодорожная компания] "Eesti Raudtee" завершит инфраструктурные работы и мы сможем эксплуатировать новые поезда "Škoda" между Таллинном и Тарту", - сказал Эренпрейс.

"Elron" будет обслуживать маршрут Таллинн-Тарту-Рига в сотрудничестве с латвийским оператором пассажирских поездов "Pasažieru vilciens" ("Vivi"). Латвийские машинисты будут управлять поездами "Еlron" на участке между Валгой и Ригой.

Согласно первоначальному расписанию, поезд будет отправляться из Таллинна в 14.50, из Тарту в 17.05 и прибывать в Ригу в 20.52. Из Риги поезд будет отправляться в 7.40, прибывать в Тарту в 11.25 и в Таллинн в 14.11.

#Рига #транспорт #Pasažieru Vilciens #Тарту
Видео