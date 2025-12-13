Календарь 2026 года для жителей Латвии складывается контрастно: одни месяцы порадуют длинными выходными, другие, напротив, потребуют максимальной концентрации на работе. Распределение нагрузки в течение года будет неравномерным, что хорошо видно по количеству рабочих дней и часов.

Год в цифрах: самый напряжённый месяц - июль

Больше всего работать придётся в июле - 23 рабочих дня и 184 рабочих часа. Чуть меньше, но всё равно плотно, выглядят март, сентябрь и октябрь: по 22 рабочих дня и по 176 часов в каждом.

Самыми «лёгкими» месяцами станут май, ноябрь и декабрь. В них запланировано от 19 до 20 рабочих дней и 152–159 рабочих часов, что делает эти периоды наиболее комфортными с точки зрения баланса между работой и отдыхом.

Весна и Пасха: первая пауза в рабочем ритме

Апрель начнётся с традиционного пасхального блока выходных:

2 апреля (четверг) - предпраздничный день, рабочее время сокращено до семи часов; 3 апреля - Страстная пятница, выходной; 5 апреля - первый день Пасхи; 6 апреля - второй день Пасхи.

Этот период станет первой заметной «остановкой» года после относительно спокойного начала весны.

Май: длинные выходные и важные государственные даты

Май, как обычно, будет щедр на праздники. В 2026 году ключевые даты складываются особенно удачно:

1 мая (пятница) - Праздник труда и день созыва Конституционного собрания Латвии; 4 мая (понедельник) - День провозглашения Декларации о независимости Латвийской Республики.

За счёт такого расположения дат латвийцев ждут четыре нерабочих дня подряд - с пятницы по понедельник. Накануне, 30 апреля, рабочий день будет сокращён до семи часов.

Кроме того, в мае отмечаются День матери (10 мая) и Троица (24 мая). Оба праздника приходятся на воскресенье и дополнительных выходных не добавляют, но остаются важными календарными ориентирами.

Лиго и Янов день: летний пик отдыха

Летний сезон традиционно ассоциируется с праздниками Лиго и Яновым днём, и 2026 год вновь создаёт вокруг них почти мини-каникулы:

22 июня (понедельник) - предпраздничный день с семичасовым рабочим временем; для государственных и муниципальных учреждений он переносится на рабочую субботу, 27 июня; 23 июня (вторник) - Лиго; 24 июня (среда) - Янов день. Такой расклад делает конец июня одним из самых приятных периодов лета.

Осень: стабильный рабочий график и 18 ноября

Осенние месяцы пройдут в более ровном рабочем ритме. В сентябре и октябре запланировано по 22 рабочих дня, без дополнительных переносов и длинных пауз.

Главный праздник этого периода - 18 ноября, День провозглашения Латвийской Республики. В 2026 году он выпадает на среду, а 17 ноября объявлен предпраздничным днём с сокращённым рабочим временем - семь часов.

Конец года: рождественские выходные и мягкий финиш

Самый насыщенный на отдых период традиционно приходится на конец декабря. В 2026 году график выглядит следующим образом:

23 декабря (среда) - предпраздничный сокращённый день; 24 декабря - Сочельник; 25 декабря - первый день Рождества; 26 декабря - второй день Рождества; 30 декабря - ещё один укороченный рабочий день; 31 декабря (среда) - канун Нового года.

В результате последняя декада декабря превращается в череду коротких рабочих дней и праздников. Такой формат позволяет без спешки завершить рабочие дела, спланировать поездки и провести больше времени с близкими.