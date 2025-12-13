Латвийское общественное СМИ (Latvijas Sabiedriskais medijs -LSM) планирует потратить 21 500 евро на обучение сотрудников английскому языку, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Победитель объявленного с этой целью конкурса должен будет обеспечить преподавание английского языка сотрудникам LSM в помещениях Латвийского радио и/или Латвийского телевидения либо дистанционно с 1 февраля по 31 декабря следующего года.

Обучение должно быть обеспечено для восьми групп численностью до 15 участников в каждой. Занятия будут проходить один-два раза в неделю продолжительностью 45 минут или один час.

Претенденты могут подать заявку на участие в закупке до 18 декабря.