I don`t speak Russian - LSM потратит 21 500 евро на обучение сотрудников английскому 1 4060

Наша Латвия
Дата публикации: 13.12.2025
LETA
Изображение к статье: I don`t speak Russian - LSM потратит 21 500 евро на обучение сотрудников английскому

Латвийское общественное СМИ (Latvijas Sabiedriskais medijs -LSM) планирует потратить 21 500 евро на обучение сотрудников английскому языку, свидетельствует информация на сайте Бюро по надзору за закупками.

Победитель объявленного с этой целью конкурса должен будет обеспечить преподавание английского языка сотрудникам LSM в помещениях Латвийского радио и/или Латвийского телевидения либо дистанционно с 1 февраля по 31 декабря следующего года.

Обучение должно быть обеспечено для восьми групп численностью до 15 участников в каждой. Занятия будут проходить один-два раза в неделю продолжительностью 45 минут или один час.

Претенденты могут подать заявку на участие в закупке до 18 декабря.

#конкурс #обучение #английский язык #закупка
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
