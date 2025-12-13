Baltijas balss logotype
Малая часть большого бизнеса: только 7 компаний из Латвии попали в ТОП-50 крупнейших предприятий Балтии 0 1738

Бизнес
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Даже со всеми своими ГЭС государственное Latvenergo смогло подняться только до 8-го места в рейтинге.

Даже со всеми своими ГЭС государственное Latvenergo смогло подняться только до 8-го места в рейтинге.

В новом рейтинге Top50 крупнейших компаний Балтии, подготовленном международной компанией Coface, в этом году представлены 28 компаний из Литвы, 15 — из Эстонии и только семь — из Латвии.

Latvenergo попал в первую десятку

По сравнению с предыдущим годом число латвийских компаний в рейтинге сократилось – с восьми до семи. В целом 50 крупнейших компаний Балтии в 2024 году получили оборот 69,7 млрд евро и прибыль более 1,7 млрд евро. В верхней части списка уверенно размещаются литовские компании — группа розничной торговли Vilniaus prekyba, холдинг Maxima Grupe, энергетические компании ORLEN Lietuva и Ignitis grupe, а также розничная сеть Maxima LT.

В десятку также вошли две эстонские компании: транспортно-логистическая платформа Bolt Technology и энергетическая компания Eesti Energia, занявшие соответственно шестое и седьмое места. Единственный представитель Латвии в первой десятке — энергокомпания Latvenergo, занимающая 8-е место.

Десять процентов от общего оборота

Латвию в рейтинге также представляют: розничная сеть RIMI Latvia (19-е место), Maxima Latvija (21-е), дистрибьютор IT-продукции и бытовой электроники ELKO Grupa (22-е), авиакомпания Air Baltic Corporation (36-е), дистрибьютор нефтепродуктов ORLEN Latvija (40-е) и розничная сеть строительных, садовых и хозяйственных товаров Depo DIY (48-е).

Эти семь латвийских компаний в совокупности в прошлом году достигли оборота 7,04 млрд евро и прибыли 282 млн евро — соответственно всего 10,1% от общего оборота компаний TOP50 Балтии и 16,3% от общей прибыли. Всего крупнейшие латвийские компании в 2023 году обеспечили занятость почти 17,7 тысячи работников.

Идут на взлет

В прошлом году несколько компаний выделились как самые быстрорастущие в регионе. Эстонская финансовая компания Tavid увеличила доходы более чем на 49%, достигнув консолидированного оборота в 805,4 млн евро. Две литовские технологические компании продемонстрировали впечатляющий рост на 31%: Vinted увеличила оборот до 739,9 млн евро, а Tesonet Global — до 714,7 млн евро.

Эстонская инвестиционная компания Infortar увеличила доходы на 26% (до 1,37 млрд евро), а литовская энергетическая инфраструктурная компания Energijos skirstymo operatorius — на 18% (до 701,5 млн евро). В списке самых быстрорастущих компаний также фигурируют известные эстонские технологические компании: Bolt Technology, увеличившая консолидированные доходы на 17% до 1,99 млрд евро, и Bolt Operations, чьи доходы выросли на 15% до 1,12 млрд евро.

Самые прибыльные

В прошлом году восемь крупнейших компаний Балтии получили прибыль более 100 млн евро. Самой прибыльной стала Thermo Fisher Scientific Baltics — 450,98 млн евро (+29%). Далее следуют Ignitis Grupe — 276,2 млн евро (-14%), Latvenergo — 273,7 млн евро (-22%).

Эстонская Infortar заработала 193,67 млн евро (-34%). Затем идут:

  • Vilniaus Prekyba — 179,33 млн евро (-37%),

  • Maxima Grupe — 135,74 млн евро (-26%),

  • Bolt Operations — 124,96 млн евро (+5%),

  • Maxima LT — 123,93 млн евро (+6%).

Кто-то находит, а кто-то теряет

«В последние годы восстановление экономик Балтии после вторжения России в Украину и энергетического кризиса происходило неравномерно», — отмечает руководитель департамента кредитных рисков Coface Baltics Миндаугас Вальскис.

Рост экономики Литвы — ВВП в 2024 году достиг 2,8%, что делает её одной из самых быстрорастущих стран ЕС, тогда как Эстония и Латвия показали отрицательную динамику: -0,1% и -0,4% соответственно. Хотя в 2025 году ожидается восстановление во всех странах региона, в Латвии и Эстонии оно оценивается как недостаточное. Согласно прогнозам Coface, в 2026 году рост ВВП может составить:

  • Латвия — 2,1%,

  • Литва — 3,3%,

  • Эстония — 2,6%.

Изменения будут зависеть от внутреннего спроса и поддержки фискальной и монетарной политики. В Эстонии потребительские цены в августе 2025 года были на 6,1% выше, чем годом ранее. Годовая инфляция может превысить 5%. В Латвии прогнозируется инфляция 3,7% (в основном из-за роста цен на продукты), в Литве — 4%.

«Слабость частного потребления характерна для всех стран Балтии. На неё влияют высокая инфляция и налоговая нагрузка, снижая покупательскую способность. Рост цен в сочетании со снижением занятости в Эстонии и стагнацией розничной торговли в Латвии ограничивает активность потребителей», — поясняет Вальскис.

Кредиты и налоги

Среди ключевых стабилизирующих факторов эксперты называют инвестиции в инфраструктуру, оборону и проекты ЕС. В Латвии росту может способствовать активизация кредитования:

  • кредитный портфель домашних хозяйств вырос на 8%,

  • снижение процентных ставок улучшило доступность жилья и повысило спрос на ипотеку и строительство. Учитывая низкий долг домашних хозяйств и компаний (15% и 14% ВВП), кредитование имеет потенциал дальнейшего роста.

Налоговые изменения 2026 года во всех странах Балтии станут значимым фактором роста, но их эффект может быть временным.

В Литве реформа пенсионной системы может привести к долгосрочным рискам устойчивости накоплений.

В Латвии экономику поддержат изменения налогов на труд и рост зарплат, но сохраняются вызовы фискальной консолидации.

Великолепная семерка

Латвийские компании в рейтинге TOP50:

  • Latvenergo (8-е место) — оборот превысил 1,7 млрд евро, прибыль снизилась на 22% по сравнению с 2023 годом и составила 273,7 млн евро.

  • Rimi Latvia (19-е место) — оборот превысил 1,1 млрд евро, прибыль выросла до 38 млн евро (+31%).

  • Maxima Latvija (21-е место) — оборот более 1,1 млрд евро, прибыль почти 51 млн евро (-10%).

  • ELKO Grupa (22-е место) — поднялась на одну позицию в рейтинге.

  • Air Baltic Corporation (36-е место) — оборот почти 746 млн евро, убытки составили 118 млн евро.

  • Orlen Latvija (40-е место) — оборот почти 706 млн евро, прибыль — около 3,2 млн евро.

  • Depo DIY (48-е место) — впервые вошла в рейтинг.

О рейтинге Coface TOP50

В исследовании учтены крупнейшие компании Литвы, Латвии и Эстонии с оборотом не менее 300 млн евро. Финансовые компании (банки, страховщики, лизинговые компании) не включены. Рейтинг основан на доходах, прибыли и численности сотрудников.

Читайте нас также:
#налоги #инвестиции #финансы #бизнес #компании #рейтинг #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
