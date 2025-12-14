«Социальная катастрофа» - жильцы более 32 000 квартир в ФРГ подверглись выселению

Дата публикации: 14.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: «Социальная катастрофа» - жильцы более 32 000 квартир в ФРГ подверглись выселению

Число квартир, жильцы которых были принудительно выселены, с 2023 по 2024 год выросло в Германии с 30 000 до 32 000, сообщил Минюст ФРГ в ответ на запрос Левой партии.

"Растущая стоимость проживания толкает все большее число людей к бедности", - констатируют авторы. Как следует из статистики, наибольшее число принудительных выселений в 2024 году произошло в самой густонаселенной федеральной земле Германии: Северном Рейне - Вестфалии. Там было таким образом освобождено 10 118 квартир. На втором месте по этому показателю Бавария: 2979 квартир. Далее следуют Нижняя Саксония (2639 квартир) и Саксония (2367). Указывается, что последовательность федеральных земель в статистике, составленной по принципу от наибольшего числа выселений к наименьшему, осталась с 2023 года неизменной.

Только в федеральных землях Бранденбург, Бремен, Гессен и Тюрингия в 2024 году произошло меньше принудительных выселений жильцов квартир, чем в предшествующем году.

В Левой партии называют участившиеся выселения "социальной катастрофой"

Эксперт Левой партии по аренде жилья и квартирному строительству Карен Лай (Caren Lay) называет текущую ситуацию "социальной катастрофой". Она призывает запретить проведение принудительных выселений, если в таком случае жильцам грозит перспектива оказаться бездомными. По ее оценке, в Германии необходимо увеличить объем социально доступного жилья и улучшить защиту арендаторов от расторжения договора аренды. В отношении людей в возрасте от 70 лет, по ее словам, следует ввести полный запрет на выселение.

По информации dpa, самой частой причиной для выселения является задолженность по квартплате. По всей Германии за последние 10 лет размер арендной платы увеличился в среднем на 50%, следует из публикации.

#жилье #бедность #Германия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
