Несмотря на существенное сокращение импорта и общее снижение товарооборота, экономические связи Латвии с Россией и Беларусью сохраняются, продолжая вызывать острые споры о границе между экономической выгодой, безопасностью и этической ответственностью.

Директор Центра геополитических исследований, ассоциированный профессор РСУ Марис Анджанс в эфире TV24 в передаче «Preses Klubs» заявил, что речь идет не только о железнодорожной инфраструктуре, но о торговле в целом. По его словам, ситуация выглядит противоречивой: с одной стороны, Латвия оказывает помощь Украине, а с другой — Россия по-прежнему остается одним из крупнейших экспортных рынков для латвийских товаров.

«В этом году Россия стала шестым по величине экспортным рынком Латвии. Было продано товаров более чем на 700 миллионов евро — среди них медикаменты, алкоголь, текстильные изделия. Это выглядит полностью аморально», — считает эксперт.