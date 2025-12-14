Каждый год многим кажется, что новогодняя суета наступает все раньше, и это ощущение не случайно. Однако чрезмерно ранняя подготовка к празднику способна ослабить атмосферу волшебства и усилить стресс.

До Нового года на календаре еще достаточно времени, но витрины магазинов уже украшаются гирляндами, а полки заполняет праздничный декор. Кто-то начинает думать о торжестве в октябре, а кто-то оставляет все на последние дни декабря. Когда же действительно стоит включаться в предновогодний режим и почему ранние сборы не всегда полезны?

По статистике поисковых сервисов, интерес к запросам вроде «новогодние подарки» или «украшения к празднику» начинает расти уже с середины ноября. У многих при этом формируется ощущение, что праздник ежегодно приближается быстрее. В исследовании, проведённом в Великобритании в 2024 году, 76% опрошенных признались, что чувствуют то же самое. Одной из причин называют всё более ранний старт рекламных кампаний: многие бренды запускают новогодний маркетинг за два месяца до даты.

Это должно помогать людям заранее продумать подарки, уложиться в бюджет и составить планы на каникулы. Но на практике столь длительное ожидание нередко приводит к эмоциональной усталости.

Эксперт: психолог Рут Огден (Ливерпульский университет имени Джона Мурса)

Специалист отмечает, что слишком ранние распродажи, украшения и тематические кампании могут усиливать ощущение нехватки времени, ускоренности и нарастающего стресса. Когда праздничная атмосфера окружает человека слишком долго, к концу декабря эмоции притупляются, а предвкушение сменяется утомлением.

Когда подготовка считается слишком ранней

Психологи рекомендуют начинать новогодние хлопоты не раньше чем за полтора месяца до праздника. Более ранний старт растягивает период ожидания, снижает эмоциональный отклик и может привести к ощущению перегруженности.

Как готовиться к Новому году без суеты

Лучше всего делать покупки заранее, но в разумные сроки: в середине ноября или в последнюю неделю месяца, до традиционного декабрьского роста цен. В магазин стоит идти только со списком, чтобы не поддаваться соблазну покупать лишний декор.

Подарки рекомендуется планировать заранее, особенно если они требуют доставки. Дом же лучше украшать за две–три недели до праздника — это поможет сохранить ощущение новогоднего настроения именно в нужный момент.

