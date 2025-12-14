25-летняя Эрика Кикнадзе поделилась новыми фото с бойфрендом в соцсетях. Падчерица Ивана Урганта показала, как проходят её будни в Москве, куда она недавно переехала из США.

На снимках Кикнадзе позирует в прозрачной юбке и других образах, а также гуляет по городу в шубе. На одном из фото она запечатлена в примерочной вместе с бойфрендом — 25-летним рэпером 9mice (Найнмайс, настоящее имя — Сергей Дмитриев).

О романе Эрики Кикнадзе и музыканта заговорили в сентябре этого года. Известно, что артист родился во Владивостоке, а пару лет назад он уезжал строить карьеру в США. Кикнадзе тоже несколько лет жила в Нью-Йорке: она училась на факультете современного искусства в Parsons School of Design. Прошлым летом Кикнадзе переехала и искала работу в Тбилиси, но недавно заявила о возвращении в Москву. В столице она уже активно строит карьеру в столице как модель и недавно снялась для нескольких крупных брендов — 12 Storeez и Planta Rosa, а также стала лицом новогодней кампании Sanchy.

Напомним, что Эрика Кикнадзе родилась в браке жены Ивана Урганта Натальи Кикнадзе с бизнесменом Теймуразом Куталией. У неё также есть старший брат Нико. В 2007 году Наталья Кикнадзе вышла замуж за Урганта, от которого родила дочерей Нину и Валерию. Ведущий с детства воспитывал Эрику и называет её дочерью.

Этим летом 47-летний шоумен опубликовал в инстаграме серию редких фото с Эрикой, в которую вошли как совместные снимки, так и те, на которых она позирует одна. "Вообще-то отец я строгий… Я люблю. 25", — подписал он публикацию.