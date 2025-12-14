Путешественник совершил более 50 вылазок в самые опасные и неизведанные точки земного шара, а в количестве его мировых рекордов можно запутаться. И хотя Федор Конюхов проводит в море или горах более 300 дней в году, он успевает еще и строить населенные пункты и видеться с семьей.

Федор Конюхов появился на свет 12 декабря 1951 года в селе Чкалове Запорожской области. Детство мальчика прошло на берегу Азовского моря, так что папа часто брал ребенка с собой ловить рыбу. Путешественником Федор стал не только благодаря отцу, показавшему ему водные просторы, но и деду: Михаил Конюхов служил в одном гарнизоне с Георгием Седовым и много рассказывал внуку о знаменитом полярном исследователе.

Освоив парусный ход и основы гребли, 15-летний парень переплыл на лодке Азов. В дальнейшем Конюхов окончил Одесскую мореходку, техникум Бобруйска по специальности резчик-инкрустатор и Ленинградское арктическое училище как судовой механик.

Штурман-навигатор обладал достаточными знаниями к моменту, когда в 1977-м совершил путешествие под парусом в Тихом океане, повторив путь Витуса Беринга. За этим последовали маршруты на Камчатку и Сахалин, покорение Северного и Южного полюсов, велопробеги, кругосветки… При этом еще в 1983-м Федора приняли в Союз художников СССР, а в дальнейшем благодаря написанию более 10 книг он попал и в Союз писателей России.

Одним из самых уникальных маршрутов Конюхова стала экспедиция на Северный полюс, о которой он мечтал с детства. Дорога по 40-градусному морозу продолжалась 72 дня, несколько раз Федор едва не провалился под лед, зато в итоге достиг цели и своего первого рекорда, внесенного в Книгу Гиннесса — как человек, совершивший подобное путешествие один.

Конюхов стал первым в мире человеком, покорившим пять полюсов Земли, и первым в СНГ, кто взял семь самых высоких точек планеты. Разумеется, альпинист серьезно рисковал, совершая подобный рекорд. Так, взбираясь на Эльбрус, он чудом избежал гибели из-за лавин и камнепада.

«Высота 8500 метров. Я на вершине Эвереста! Я плачу. Слезы такие горячие, что не успевают замерзнуть на ресницах и скатываются под кислородную маску, — писал Конюхов в книге „Мои путешествия“. — В этих слезах — радость, благодарность и печаль одновременно. Я уверен: мне помог Господь Бог и те, кто пытался совершить восхождение и погиб в этой борьбе. Они невидимой армией поднялись с ледовых стен Эвереста, чтобы преградить путь смерти. „Нет, этого парня не трогать! Пусть идет к вершине! Он еще не готов прийти к тебе, смерть! Он очень любит жизнь!“ Так они спасли меня от неминуемой гибели и дали возможность ступить на ложе богов».

В одиночку Федор пересек Атлантический, а потом и Тихий океан на гребной лодке. В 2002-м мужчина организовал экспедицию по следам знаменитого Шелкового пути и за два месяца прошел 1600 километров по степям и пустыням. Кругосветное плавание писателя в 1990-м впечатляло, но еще больше обывателей поразил его кругосветный полет на воздушном шаре в 2016-м. Чтобы не разбиться, художник не спал 11 дней — казалось, возможности Конюхова безграничны, как и его тяга к путешествиям.

«Я шел очень хорошо, думал, что уложусь в 10 дней, но холодный фронт в Индийском океане заставил меня повернуть в сторону Антарктиды. У меня был выбор — идти под этим фронтом и потерять в скорости или перепрыгнуть через него. В любом случае у меня не хватило бы топлива, и я упал бы в океан. Потому мы решили обогнуть этот фронт и удалиться в сторону Антарктиды, чтобы его обогнать. Моим навигатором с суши был мой сын Оскар, он руководил полетом. И вот когда до Антарктиды оставалось меньше тысячи километров, меня начал накрывать этот фронт. Грозы, ветер… Я подумал, что, наверное, столько грехов совершил, что сгорю не в аду, а здесь», — признавался Конюхов.

В 2019-м Федор Филиппович стал первым человеком в истории, кому удалось в одиночку совершить переход на весельной лодке через Южный океан от Новой Зеландии до пролива Дрейка в 40-х и 50-х широтах. Таким образом в свои 67 Конюхов оказался еще и самым возрастным гребцом-одиночкой и провел самое большое количество дней в Южном океане — 154 дня. На этом он не остановился, ведь в феврале 2025-го заслужил звание первого путешественника, пересекшего Южную Атлантику на весельной лодке.

Его необычный дом расположился в тихом дворике Замоскворечья, поэтому его трудно увидеть с улицы. Собственно, это не просто дом, а живописная мини-усадьба, посвящённая путешественникам и первооткрывателям разных эпох. Здесь найдётся что изучить не только внутри, но и снаружи — ведь значительная часть экспозиции размещается прямо на стенах и рядом со зданием.

Живописная мини-усадьба привлекает внимание прохожих ещё издали. На её территории располагается часовня покровителя путешественников Святителя Николая Чудотворца, возведённая в память о погибших моряках. Стены самого дома увешаны мемориальными досками с описаниями достижений российских путешественников. Здесь увековечена память исследователей и первооткрывателей разных эпох: Лаптева, Семёнова-Тянь-Шаньского, Миклухо-Маклая, Пржевальского, Рериха, полярных исследователей Седова и Морозова, легендарного лётчика Чкалова. Есть здесь и мемориальные доски, посвящённые памяти погибших альпинистов и космонавтов. Не менее обширна скульптурная экспозиция музея. По обеим сторонам входа в главное здание расположились памятники святому подвижнику Сергию Радонежскому и Иоанну III Великому. По периметру можно увидеть скульптуру Семёна Дежнёва, бюсты Ермака, адмирала Нахимова и других героев-первопроходцев. Во дворе собрана большая экспозиция корабельных якорей разных форм и размеров. Колокола-рынды, якорные цепи, штурвалы, альпинистские ледорубы придают дворику особую романтичность. Внутри здания располагается творческая мастерская Фёдора Конюхова, галерея его художественных работ и коллекции артефактов, собранных в походах. Здесь также можно увидеть лодку «Тургояк», на которой Конюхов пересёк Тихий океан.