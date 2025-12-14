Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Женушка-супермодель Жукова в 44 года блистает на тусовках в Нью-Йорке 0 430

Lifenews
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: С дорогим Ставросом.

С дорогим Ставросом.

Муж-миллиардер обеспечил звезду подиума на долгие года.

Даша Жукова вышла в свет с мужем — греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Пара посетила благотворительный гала-вечер Art and Artist в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Для вечера 44-летняя Жукова выбрала бархатное платье с декольте, дополнив образ массивными серьгами с бриллиантами. Стоит отметить, что в этом году она вновь вошла в число сопредседателей мероприятия. Среди его гостей были Энни Лейбовиц, Тора Бёрч, Джорджина Чапман.

Ежегодный гала-вечер Art and Artist проводится в Метрополитен-музее последние четверть века, чтобы отметить новые приобретения и пополнения культурной и художественной коллекции знаменитой площадки. В этом году мероприятие побило рекорд, собрав более 5 млн долларов на дальнейшее развитие и расширение.

Жукова и Ниархос не так часто появляются на публике вместе. В прошлый раз их заметили вместе на вечеринке друзей с дресс-кодом "шотландский панк", а до этого пара посетила "свадьбу века" основателя Amazon Джеффа Безоса. Ставрос — наследник семьи корабельных магнатов. Их свадьба с Жуковой состоялась в 2019 году, спустя год после её развода с российским миллиардером Романом Абрамовичем, за которым она была замужем 10 лет и от которого родила сына и дочь. От Ниархоса Жукова родила ещё троих детей: дочь и двух сыновей, младший из которых появился на свет в конце прошлого года.

Этот брак стал для Даши Жуковой вторым — с 2007 по 2017 год основательница музея "Гараж" была замужем за Романом Абрамовичем. После развода Даша и Роман дружат и воспитывают двоих общих детей, 10-летнего Аарона-Александра и семилетнюю Лею. Ставрос Ниархос связал себя узами брака впервые, однако до встречи с Жуковой он был помолвлен с Джессикой Харт.

Читайте нас также:
#благотворительность #мода #искусство #знаменитости #миллиардеры #события #журналистика #семейные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ирина Шейк и Том Брэди продолжают тёплое общение без серьёзных обязательств
Изображение к статье: В дизайне австралийки содержатся намеки на сексуальную эксплуатацию. Иконка видео
Изображение к статье: Убит режиссёр Роб Райнер: тело нашли в доме вместе с супругой
Изображение к статье: Меган Маркл столкнулась с очередной бизнес-неудачей

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика
Изображение к статье: Испания выделила Украине миллиарды евро
В мире
Изображение к статье: Судьи заступились за вышку: жителям Огре не удалось избавиться от 60-метровой махины
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ливонские, армянские, немецкие: еще идут старинные часы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео