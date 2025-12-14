Даша Жукова вышла в свет с мужем — греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. Пара посетила благотворительный гала-вечер Art and Artist в нью-йоркском Метрополитен-музее.

Для вечера 44-летняя Жукова выбрала бархатное платье с декольте, дополнив образ массивными серьгами с бриллиантами. Стоит отметить, что в этом году она вновь вошла в число сопредседателей мероприятия. Среди его гостей были Энни Лейбовиц, Тора Бёрч, Джорджина Чапман.

Ежегодный гала-вечер Art and Artist проводится в Метрополитен-музее последние четверть века, чтобы отметить новые приобретения и пополнения культурной и художественной коллекции знаменитой площадки. В этом году мероприятие побило рекорд, собрав более 5 млн долларов на дальнейшее развитие и расширение.

Жукова и Ниархос не так часто появляются на публике вместе. В прошлый раз их заметили вместе на вечеринке друзей с дресс-кодом "шотландский панк", а до этого пара посетила "свадьбу века" основателя Amazon Джеффа Безоса. Ставрос — наследник семьи корабельных магнатов. Их свадьба с Жуковой состоялась в 2019 году, спустя год после её развода с российским миллиардером Романом Абрамовичем, за которым она была замужем 10 лет и от которого родила сына и дочь. От Ниархоса Жукова родила ещё троих детей: дочь и двух сыновей, младший из которых появился на свет в конце прошлого года.

Этот брак стал для Даши Жуковой вторым — с 2007 по 2017 год основательница музея "Гараж" была замужем за Романом Абрамовичем. После развода Даша и Роман дружат и воспитывают двоих общих детей, 10-летнего Аарона-Александра и семилетнюю Лею. Ставрос Ниархос связал себя узами брака впервые, однако до встречи с Жуковой он был помолвлен с Джессикой Харт.