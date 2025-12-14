Baltijas balss logotype
Джонни Депп сыграет в первой англоязычной экранизации «Мастера и Маргариты» 0 151

Дата публикации: 14.12.2025
Первая англоязычная адаптация романа Михаила Булгакова официально запущена в производство, и ключевая роль в проекте досталась Джонни Деппу. Актер также выступит продюсером будущей картины — фильм создается под эгидой его студии IN.2 Film.

Новый проект был представлен на международном кинофестивале в Саудовской Аравии. Над фильмом работают продюсеры Светлана Дали, Грэйс Ло, Наташа Рогаль и Константин Елкин. Имя режиссера пока не объявлено, однако съемки планируют начать уже в следующем году.

Светлана Дали ранее сотрудничала с Деппом над исторической драмой «Жанна Дюбарри» и грядущей биографической картиной «Моди: Три дня на крыльях безумия». По словам продюсеров, новая экранизация обещает стать одним из самых масштабных международных проектов в карьере актера.

Для Деппа участие в фильме — важный творческий этап. После продолжительных судебных разбирательств и паузы в крупных голливудских проектах актер возвращается к работе над значимой международной постановкой. Западные медиа описывают его участие в экранизации как «неожиданное, но интригующее решение».

Роман «Мастер и Маргарита», опубликованный уже после смерти Булгакова, входит в число важнейших произведений XX века и переведен более чем на 40 языков. При этом западной экранизации книги до сих пор не существовало — проект Деппа станет первым.

Источник: kleo

#Джонни Депп
Видео