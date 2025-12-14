Baltijas balss logotype
Мисс Финляндия Сара Джафце лишилась титула из-за одной записи в соцсети

Lifenews
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Слева направо: новая ”Мисс Финляндия” Тара Лехтонен, исполнительный директор конкурса SunnСуннева Шёгрен и Сара Джафце, лишившаяся титула ”Мисс Финляндия”.

Слева направо: новая ”Мисс Финляндия” Тара Лехтонен, исполнительный директор конкурса SunnСуннева Шёгрен и Сара Джафце, лишившаяся титула ”Мисс Финляндия”.

Сама девушка призналась, что ситуация стала для нее очень тяжелой.

Победительница конкурса ”Мисс Финляндия” Сара Джафце лишилась титула, сообщили представители оргкомитета на пресс-конференции. Решение было принято совместно с самой Джафце.

Корона и титул перешли к первой вице-мисс Таре Лехтонен, которую официально короновали на том же мероприятии.

Причиной скандала стали обвинения в расизме. В сервисе Jodel распространилась фотография, на которой Джафце пальцами натягивает веки, чтобы сделать глаза раскосыми. К снимку была добавлена подпись: ”обедаю с китайцем”.

Фото сочли расистским и посчитали, что на нем Джафце насмехается над азиатами

Сама девушка призналась, что ситуация стала для нее очень тяжелой.

– Я очень сожалею о том, что мои действия в социальных сетях обидели или ранили кого-то, – сказала она на пресс-конференции, согласно газете Iltalehti.

Ранее Джафце принесла извинения в Instagram, но не уточнила, за какой именно поступок просит прощения. Многие пользователи социальных сетей сочли это извинение недостаточным, поскольку в нем речь шла только о причиненной обиде, а не о самом действии.

Организация Miss Suomi подчеркнула, что не приемлет расизм или дискриминационное поведение в любой форме. В заявлении отмечается, что деятельность конкурса строится на принципах уважения, равенства, ответственности и достоинства человека, и эти ценности не подлежат обсуждению.

Сара Джафце родилась в Оулу, сейчас живет в Куопио. Ее отец – косовар, а мать – финка.

#дискриминация #расизм #социальные сети #извинения #конкурс красоты
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
