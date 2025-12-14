Книги на латышском, но все они напрямую связаны с русскими именами, которые составили славу латвийскому балету!

Не умирающий лебедь

Авторами стали руководитель Латвийской балетной гильдии и основатель Балтийского международного балетного конкурса Регина Каупужа и профессор Латвийской академии культуры Гунта Балиня. Обе в прошлом солистки латвийского балета, которые образовали своеобразное литературное па-де-де и презентовали сейчас второй том учебника классического танца, а также сразу две книги о легендах латвийского балета прошлого - «Марина Сизова. Руки, самое главное - это руки!..» и «Валентин Блинов, многогранный и неповторимый».

Конечно же, обращает внимание, что фамилии главных героев изданий - русские. Более того, имена с большой историей хореографии, которые тесно переплетены с петербургской школой балета, ставшей давно признанной классической основой для всего мира хореографии! Времена для русской культуры сейчас по понятным причинам не слишком дружелюбные. Но в данном случае, кажется, все знатоки латвийского искусства относятся с пониманием к тому факту, что у латвийского балета вполне русские корни. И какие!

У истоков нашего балета стояла Александра Федорова бывшая солистка императорского Мариинского театра в Петербурге! А до этого в 1909–1914 годах участвовала в легендарных «Русских сезонах» Сергея Дягилева в Париже. И кстати, Александра Александровна была замужем за Александром Михайловичем Фокиным, братом выдающегося танцовщика и балетмейстера Михаила Фокина, звезды «Русских сезонов» и автора ставшего бессмертным номера «Умирающий лебедь».

«Из ног в ноги»

Революционным вихрем, когда хореография, искусство это декадентское, показалось поначалу не в чести у большевистской власти, балерина упорхнула в Ригу. И надо сказать, в этом смысле нам повезло, потому что в 1925 году Александра Александровна стала балетмейстером и прима-балериной Латвийской национальной оперы. И проработала в этом качестве восемь лет, к тому же руководила балетной студией при театре, который стал прообразом нашей нынешней балетной школы. Среди ее учеников - артисты, которые после Второй мировой войны стали золотым веком балета в Латвии - Александр Лембергс (главный балетмейстер в 1960-80-е), Анна Приеде, Ирена Строде. Обо всех трех Каупужа и Балиня издали книги в предыдущие годы.

Федорова поставила в Риге 18 спектаклей, большинство из которых из золотого репертуара Мариинского театра. Тогда не было видеокамер, редко использовали фото- и кинопленку, так что вся хореография великой питерской школы передавалась из рук в руки, из ноги в ноги. Александра руководила нашим балетом восемь сезонов, ее память в главном театре Латвии чтут до сих пор - в галерее выдающихся артистов в в Новом зале есть стенд с ее фотографиями. В 1938 году Федорова покинула Латвию и убыла в США, где в Нью-Йорке до 1965 года была педагогом. Умерла в 1972 года в штате Нью-Джерси.

Но главное - руки

И вот одна из изданных ныне книг - «Руки, самое главное - это руки!..» На форзаце - великолепная дама в возрасте, с прекрасными руками! Это Марина Михайловна Сизова (1925-1988). Родилась в Ленинграде, стала там выпускницей легендарного хореографического училища (ныне руководимая Николаем Цискаридзе Академия имени Вагановой). И немаловажно, что она обучалась у выдающегося педагога Александра Ивановича Пушкина. Немаловажно, поскольку Пушкин с разницей в десять лет воспитал двух грандов мирового балета - сперва Рудольфа Нуриева, а затем уроженца Риги Мишу Барышникова.

С 1945 по 1965 год Сизова была солисткой балета Латвийской оперы, исполняла в основном сольные партии в классических танцах и роли второго плана. С 1945 года преподавала классический танец в балетной школе, а также в 1957–1970 годах была педагогом-репетитором балетной труппы театра. С 1948 по 1988 год была педагогом классического танца в РХУ, В РХУ она руководила методическим объединением по обучению классическому танцу, среди ее учениц солистки латвийского балета Марта Билалова и Лора Любченко (увы, уже ушли из жизни), ставшая педагогом РХУ Людмила Виканова, ныне ведущая сотрудница Латвийского Национального художественного музея Гинта Герхарде-Упениеце и многие другие.

Плеяда учеников

А вот книга «Валентин Блинов, многогранный и неповторимый» - она о родившемся под Смоленском Валентине Тихоновиче Блинове (1928-2005). Характерный балетный танцовщик, хореограф, балетмейстер, репетитор и балетный педагог. С 1947 по 1966 год он был солистом балетной труппы оперного театра в Риге. Параллельно в 1948–1966 годах являлся педагогом-репетитором балетной труппы. С 1948 до своей смерти преподавал классический и характерный танец в Рижском хореографическом училище (РХУ, с 2020 года – Рижская балетная школа).

И вот здесь начинается главное! Мало того, что среди его учеников - ставшие ведущими звездами нашего балета Улдис Жагата, Артур Экис, Харалд Ритенберг, Геннадий Горбанев, нынешний художественный руководитель латвийского балета Айвар Лейманис и другие. В числе воспитанников Блинова были также начинающие артисты балета Марис Лиепа (именно так!), Михаил Барышников, Александр Годунов. И кстати, в начале шестидесятых Тихов ставил номер «Тореро» для юных учащихся РХУ - тореро был Миша Барышников, бычком - Саша Годунов. Блинов надолго пережил своих учеников Лиепу и Годунова, похоронен в Риге.

Огромная ценность нынешних изданий, что они богато проиллюстрированы фотографиями. Как говорит Регина Каупужа, это не только официальные архивы, но и частные, которые сохранились у старшего поколения балетоманов. Хотя преимущественно архивы оперные и из музея литературы и музыки и архива кино- и фотодокументов.