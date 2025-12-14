Baltijas balss logotype
Где и как получить бесплатный песок в Риге этой зимой 1 603

Наша Латвия
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Где и как получить бесплатный песок в Риге этой зимой

"В прошлые годы Рижская дума выдавала бесплатно песок, чтобы посыпать улицы перед своим домом, чтобы люди в случае гололеда не скользили и не падали. Будут ли в этом году тоже выдавать песок?"

Не беспокойтесь!

Согласно информации, размещенной на сайте столичного самоуправления, рижане, в чьей зоне ответственности находится определенный участок муниципальной территории, в этом году, как и в предыдущие, тоже могут бесплатно получить противоскользящий материал (песок) для ухода за тротуарами. Поддержка предназначена для территорий с твердым покрытием (асфальт, брусчатка и т.д.)

Заявку на получение муниципальной поддержки может подать собственник недвижимости, законный владелец или управляющий, который обеспечивает порядок на территории, прилегающей к его/управляемой им собственности. На один объект недвижимости может быть выделено 50 кг (2 мешка по 25 кг) противоскользящего материала.

Правила ухода за прилегающими территориями определяются Правилами Рижской думы Noteikumi par teritorijas kopšanu un būvju uzturēšanu («Правила Рижской думы по уходу за территорией и содержанию зданий»).

Как получить БЕСПЛАТНЫЙ песок

  1. Подать заявку в Рижский районный Центр жителей Rīgas Apkaimju iedzīvotāju centrs по почте [email protected]
  • или позвонить по тел. 80001201.
  1. За песком надо ехать с заявлением (подписанным вашей подписью!) с обоснованием, почему вам нужно получить песок;

Форму этого заявления можно подписать в электронном виде и отправить на электронную почту [email protected].

Куда сообщить о нарушениях

Если тротуары, проезжая часть, велодорожки, остановки общественного транспорта, пешеходные переходы, крыши домов и т. д. не почищены или почищены плохо, информацию об этом (с указанием адреса) можно сообщить:

Читайте нас также:
#спрашиваете — отвечаем #рижская дума
Автор - Марина Блументаль
Марина Блументаль
Все статьи
Оставить комментарий

(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    14-го декабря

    Латвия практически стоит на песке - бери лопату и копай, причём в любом месте. Прямо у себя во дворе, ну зачем спрашивается и кому нужны эти лишние заморочки с песком?

    11
    2

