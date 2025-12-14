Откуда в латвийских детях столько агрессии? - объясняет эксперт 3 8833

Наша Латвия
Дата публикации: 14.12.2025
В Латвии фиксируется стремительный рост детской агрессии — она становится нормой в школах и садах. О причинах этого явления в эфире TV24 рассказал руководитель Латвийского фонда поддержки детей и радиоведущий Каспар Маркшевиц.

Большинство родителей вынуждены проводить на работе очень много времени. Домой они приходят уставшими и эмоционально истощенными, поэтому не могут уделить детям столько внимания, сколько им нужно. Отсутствие общения и эмоциональной поддержки приводит к тому, что дети накапливают внутреннее напряжение, которое проявляется в агрессии. "Мы пытаемся выжить, у нас нет времени проводить качественное время со своими детьми. Причина в той ситуации, которую мы видим: у нас не очень достойная оплата труда, мы живем от зарплаты до зарплаты, платежи достаточно большие", — объяснил Маркшевиц.

Маркшевиц отметил, что финансовое давление играет огромную роль. Многие семьи еле сводят концы с концами, переживая из-за счетов и нестабильности. В такой ситуации родителям трудно сохранять эмоциональное спокойствие и создавать детям спокойную, поддерживающую среду.

По словам Маркшевица, часть общества живет относительно благополучно и не замечает реальных трудностей других людей. Однако, общаясь с жителями регионов, он видит, что многие не могут позволить себе даже посещение культурных событий, не говоря уже о дополнительных возможностях для детей. Это неравенство только увеличивает напряжение в семьях.

#образование #Латвия #семья #агрессия #дети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
