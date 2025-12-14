Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вы бы еще сладкую жизнь в СССР вспомнили: латыши возмущены ценами на любимые конфеты 7 3804

Наша Латвия
Дата публикации: 14.12.2025
Latvijas Avīze
Изображение к статье: Вы бы еще сладкую жизнь в СССР вспомнили: латыши возмущены ценами на любимые конфеты

Помните ли вы вкусные конфеты «Laima» «Rīts»? Один пользователь социальных сетей купил их, но был удивлен ценой конфет. В комментариях многие пользователи также выражают недовольство высокой ценой продукта и изменением вкуса по сравнению с предыдущими годами.

«Не удержался, очень захотелось легендарных конфет «Rīts». Взял полпакетика – 2,09 евро. Два евро и девять центов! Дома распаковал – 8 конфет. Восемь!» – пишет Элмар на сайте «Threads».

В комментариях несколько человек также отмечают дороговизну продукции производителя «Laima». Вита говорит, что больше не покупает ничего из продукции «Laima», потому что, по ее мнению, со временем вкус продуктов сильно изменился в худшую сторону, а цены на них остались высокими.

Дарья также комментирует высокие цены: ««Лайма» скоро будет стоить как икра». Кристиана присоединяется, говоря, что цены «абсолютно нереальные».

Хотя цены на продукты питания растут каждый год, покупка 8 конфет за более чем 2 евро кажется немного завышенной суммой. Рост цен в пределах разумного понятен. Мадара вспоминает прежнюю цену конфет «Laima»: «Я помню времена, когда за 2,80 можно было купить килограмм, а за 0,79 — упакованные пачки.

Справедливости ради скажем, что если за 8 конфет Элмар заплатил 2,09 евро, значит каждая конфета обошлась ему всего примерно в 26 центов. И потом сейчас везде шоколадные конфеты продаются с новогодними скидками.

×
Читайте нас также:
#цены #инфляция #социальные сети
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
21
1
1
3
0
3

Оставить комментарий

(7)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эдвардс Крустс
Изображение к статье: Премьер Латвии Эвика Силиня
Изображение к статье: Новый корпус больницы Страдиня
Изображение к статье: Скульптурная группа в парке

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео