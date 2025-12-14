Помните ли вы вкусные конфеты «Laima» «Rīts»? Один пользователь социальных сетей купил их, но был удивлен ценой конфет. В комментариях многие пользователи также выражают недовольство высокой ценой продукта и изменением вкуса по сравнению с предыдущими годами.

«Не удержался, очень захотелось легендарных конфет «Rīts». Взял полпакетика – 2,09 евро. Два евро и девять центов! Дома распаковал – 8 конфет. Восемь!» – пишет Элмар на сайте «Threads».

В комментариях несколько человек также отмечают дороговизну продукции производителя «Laima». Вита говорит, что больше не покупает ничего из продукции «Laima», потому что, по ее мнению, со временем вкус продуктов сильно изменился в худшую сторону, а цены на них остались высокими.

Дарья также комментирует высокие цены: ««Лайма» скоро будет стоить как икра». Кристиана присоединяется, говоря, что цены «абсолютно нереальные».

Хотя цены на продукты питания растут каждый год, покупка 8 конфет за более чем 2 евро кажется немного завышенной суммой. Рост цен в пределах разумного понятен. Мадара вспоминает прежнюю цену конфет «Laima»: «Я помню времена, когда за 2,80 можно было купить килограмм, а за 0,79 — упакованные пачки.

Справедливости ради скажем, что если за 8 конфет Элмар заплатил 2,09 евро, значит каждая конфета обошлась ему всего примерно в 26 центов. И потом сейчас везде шоколадные конфеты продаются с новогодними скидками.