Внутри Североатлантического альянса возникли разногласия из-за разных позиций Европы и США в вопросах отношений с Россией. Об этом высказался премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Комментируя высказывание генсека НАТО Марка Рютте о том, что европейцам следует готовиться к войне, Орбан подчеркнул, что США придерживаются противоположной риторики. «Америка хочет мира, а Европа хочет войны», — указал он на противоречие в заявлениях основных участников НАТО.