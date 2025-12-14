Государство планирует помочь 170 000 латвийцам выбраться из долгов бесплатным советом

Дата публикации: 14.12.2025
Латвия остается одной из немногих стран Европы, где нет оплачиваемых государством консультаций для людей, оказавшихся в финансовых трудностях. А их в стране очень много.

Сейчас 150 тысяч жителей Латвии задерживают платежи по долговым обязательствам более чем на 60 дней, при этом сумма просрочки превышает 150 евро. Если добавить тех, кто кредит продолжает выплачивать, но из-за этого уже не хватает денег, например, на коммунальные платежи, число людей в затруднительном положении вырастает до 170 тысяч. Это данные Кредитного информационного бюро, которое обобщило информацию по 1,2 миллиона жителей Латвии. В Банке Латвии указали: в последние годы число таких должников существенно не меняется, но меняется отношение самих жителей, сообщает LSM.lv.

«Они очень дисциплинированные. И люди говорят: сначала отдам кредит, и только потом буду думать, как мне вообще дальше финансировать свою, не знаю, неделю или месяц», — сказала руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Айя Брикше.

В Банке Латвии признали, что нередко нужны дополнительные консультации: предложение кредитора не всегда является самым выгодным для человека, который столкнулся с финансовыми трудностями.

«Чаще всего обязательств больше одного (..), есть и долг, который нужно вернуть. Как понять, сколько погашать по каждому из этих займов. Тут необходима какая-то поддержка. Этот вопрос и так достаточно чувствительный и сложный, поэтому, конечно, индивидуальная помощь там нужна», — отметила Брикше.

В Ассоциации по защите интересов потребителей также указали, что людей, которые обращаются за советом, много, и рекомендаций из буклетов недостаточно.

С конца следующего года должны быть обеспечены консультации для должников — это предусмотрено директивой Европейского союза. Министерство экономики планирует, что предоставление этой услуги можно будет поручить неправительственному сектору, и один из вариантов — уже упомянутая Ассоциация по защите прав потребителей. «В идеальном мире, конечно, консультант должен быть и юристом, и экономистом, и заодно психологом, но, к сожалению, скорее всего, мы не сможем этого обеспечить, потому что консультант должен уметь понять проблему, а не, так сказать, упрекать человека», — заявил представитель министерства Дидзис Бруклитис.

Планируется, что на первом этапе услугу будут оказывать три консультанта по долгам, работу которых оплатит государство. Консультации могут организовать через единые центры обслуживания, чтобы они были доступны и в регионах.

Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
