Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых 0 212

В мире животных
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Как окрас кошки влияет на ее характер? Наблюдения владельцев и выводы ученых

Опытные владельцы кошек неоднократно отмечали, что каждая кошка уникальна — они различаются даже по характеру. Одни могут быть дружелюбными и общительными, в то время как другие предпочитают держаться на расстоянии и не любят, когда кто-то нарушает их личное пространство. Но может ли окрас влиять на поведение питомца?

 

Психологи из Калифорнийского университета провели исследование, в котором выяснили, как владельцы кошек воспринимают связь между цветом своих питомцев и их характером.

Связь между окрасом кошки и ее характером

Исследование показало, что белые кошки, как правило, отличаются спокойствием. Они не слишком активны, не любят бегать и прыгать. Общение с людьми у них не складывается, и они ведут себя довольно отстраненно. Тем не менее, они смело защищают свою территорию и интересы.

Двухцветные кошки, напротив, проявляют дружелюбие, хотя иногда могут быть несколько отстраненными. В отличие от трехцветных кошек, которые зачастую не отличаются дружелюбием и могут быть довольно нетерпимыми.

Что касается кошек черепахового окраса, то они, как правило, менее терпимы, но их можно обучить. Владельцы черных котов не заметили у своих питомцев каких-либо особенных характеристик и считают, что они не выделяются среди кошек других окрасов.

Рыжие коты, напротив, оказались самыми дружелюбными, активными и бесстыдными.

Тем не менее, исследователи подчеркивают, что их работа основывается на субъективных наблюдениях владельцев. Понятия «дружелюбный» и «агрессивный» могут иметь разные трактовки. На данный момент нет практических и убедительных доказательств того, что поведение кошек зависит от их окраса.

Ученые также отмечают, что на поведение кошки в первую очередь влияют ее генетические факторы и воспитание, а не порода. Например, такие качества, как смелость и уверенность, передаются котятам от родителей. Кроме того, социализация в первые 2–7 недель жизни играет ключевую роль в формировании характера кошки, позволяя задать ей определенные «настройки».

Интересно, что кошки могут оказывать влияние на психическое состояние своих владельцев, и это не зависит ни от окраса, ни от воспитания.

