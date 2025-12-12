Встреча котенка с его отражением — это забавный момент. Понятно, что молодые кошки, подобно младенцам, не осознают, что такое зеркало и как оно функционирует. Но почему именно у хвостатых возникает страх и такая реакция?

Бояться незнакомых и новых объектов — это естественно для кошек. Чаще всего пушистый малыш испуганно отскакивает от зеркала или начинает выгибать спину и шипеть на свое отражение. Давайте разберемся, почему это происходит.



Почему кошки боятся зеркал?

Взрослые кошки, которые давно живут в домах с зеркалами, обычно реже пугаются «кота за стеклом». Бинокулярное зрение позволяет животному видеть свое отражение. Однако взрослый питомец осознает, что зверь в зеркале не имеет уникального запаха и не издает звуков, следовательно, не является настоящим, как мягкая игрушка.

А вот у котенка наличие скрытой в зеркале кошки вызывает подозрения, поэтому защитная поза — это вполне нормальная реакция. Однако агрессивная поза в отражении начинает восприниматься как угроза, что приводит к повышению возбуждения настоящего питомца. Это создает замкнутый круг. Когда малыш сильно возбужден, он действует, а не размышляет. Именно поэтому котенку потребуется время, чтобы понять, что отражение не обладает запахом или звуком.

Часто котята пытаются дотянуться до другой кошки, ставя лапы на зеркало или сбоку от него. Подобные действия они также совершают, когда смотрят на изображения птиц или других животных по телевизору.



Вредны ли зеркала для кошек?

В общем, ничего опасного в том, что кошка пугается зеркала, нет. Каждый раз испытывая волнение от увиденного, животное учится справляться со своими эмоциями и преодолевать страх. Тем не менее, есть несколько действий, которые может предпринять хозяин, чтобы помочь своему питомцу справиться со стрессом:

По возможности сократите количество зеркал в доме. Питомец может испугаться даже полупрозрачного отражения, которое видит в окне. Если в вашей квартире слишком много зеркал, лучше убрать часть из них и добавлять постепенно, чтобы котенок легче адаптировался к новому опыту. Если избавиться от зеркал не получится, их можно обклеить бумагой на уровне взгляда кошки.

Попробуйте поиграть с питомцем рядом с зеркалом. Важно: не стоит дрессировать кошку или ругать ее, необходимо, чтобы времяпрепровождение приносило животному исключительно положительные эмоции.

Понаблюдайте, что вызывает такую реакцию. Часто бывает, что кошки, которых выпускают на улицу, начинают бояться зеркал после контакта с дворовыми хвостатыми бандитами. Если вы заметили, что дело в этом, постарайтесь минимизировать контакт вашего питомца с уличными животными.