Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Юра Борисов снимется в новом фильме Луки Гуаданьино 0 221

Культура &
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Юра Борисов снимется в новом фильме Луки Гуаданьино

Звезда «Аноры» получил роль в драме Amazon MGM об искусственном интеллекте.

Как сообщает Variety, Юра Борисов, номинант на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора», присоединился к актёрскому составу новой картины Луки Гуаданьино «Artificial». Лента будет создана для студии Amazon MGM. Сценарий написал Саймон Рич, он также выступит продюсером наряду с Дэвидом Хейманом, Джеффри Клиффордом и Дженнифер Фокс. Проект заявлен как «комедийная драма о мире искусственного интеллекта».

В «Аноре» Борисов впервые сыграл на английском языке, исполнив роль Игоря — наёмника с добрым сердцем. За эту работу он был номинирован на «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус», SAG, Critics’ Choice и Independent Spirit Awards. Фильм получил пять «Оскаров» и стал сенсацией сезона.

Среди будущих проектов Борисова — дебютная режиссёрская работа Эмили Мортимер «Поэт» для A24 и сериал Netflix «Анна К.», русскоязычная адаптация «Анны Карениной».

Читайте нас также:
#искусственный интеллект #культура
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: www.spikeri.lv
Изображение к статье: Фото: www.visitdaugavpils.lv
Изображение к статье: «Убежище для единорога»: текстильные работы Георга Баркана
Изображение к статье: Фото: предоставлены Латвийским национальным художественным музеем

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика
Изображение к статье: Испания выделила Украине миллиарды евро
В мире
Изображение к статье: Судьи заступились за вышку: жителям Огре не удалось избавиться от 60-метровой махины
ЧП и криминал
Изображение к статье: Ливонские, армянские, немецкие: еще идут старинные часы
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com
Культура &
Изображение к статье: Предсказан год выхода Windows 12
Техно
Изображение к статье: Президент Латвии в Париже рекомендовал Макрону усилить давление на Путина
Политика

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео