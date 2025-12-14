Как сообщает Variety, Юра Борисов, номинант на «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме Шона Бэйкера «Анора», присоединился к актёрскому составу новой картины Луки Гуаданьино «Artificial». Лента будет создана для студии Amazon MGM. Сценарий написал Саймон Рич, он также выступит продюсером наряду с Дэвидом Хейманом, Джеффри Клиффордом и Дженнифер Фокс. Проект заявлен как «комедийная драма о мире искусственного интеллекта».

В «Аноре» Борисов впервые сыграл на английском языке, исполнив роль Игоря — наёмника с добрым сердцем. За эту работу он был номинирован на «Оскар», BAFTA, «Золотой глобус», SAG, Critics’ Choice и Independent Spirit Awards. Фильм получил пять «Оскаров» и стал сенсацией сезона.

Среди будущих проектов Борисова — дебютная режиссёрская работа Эмили Мортимер «Поэт» для A24 и сериал Netflix «Анна К.», русскоязычная адаптация «Анны Карениной».