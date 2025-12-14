По информации Израиля, на пляже в Сиднее были атакованы члены еврейской общины, собравшиеся для празднования праздники Ханука. Полиция заявила о 9 жертвах стрельбы, задержаны двое подозреваемых.

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что стрельба, поднятая в воскресенье, 14 декабря, на популярном пляже Бонди-бич в австралийском Сиднее, была направлена на еврейскую общину. "Прямо в настоящую минуту наши сестры и братья в Сиднее, Австралия, подверглись нападению гнусных террористов - в ходе жестокого нападения на евреев, собравшихся на пляже Бонди, чтобы зажечь первую ханукальную свечу", - приводит слова Герцога его канцелярия в Иерусалиме.

Полиция штата Новый Южный Уэльс сообщила, что погибли 10 человек, уточнив, что среди них - один из двух предполагаемых стрелков. Второй нападавший - ранен и находится в критическом состоянии, он задержан. Еще 11 человек получили ранения, двое из которых - полицейские.

В соцсетях расходится видеозапись, предположительно снятая случайным прохожим, на которой видно, как некий мужчина обезвреживает одного из нападавших, а затем направляет на него оружие.

В заявлении полиции, опубликованном в соцсетях, говорится, что операция продолжается. Правоохранительные органы призывают избегать это место, а тех, кто находится в районе пляжа, спрятаться в укрытии.

Газета Sydney Morning Herald сообщает, что один из предполагаемых стрелков был ранен полицией, а другой задержан. Подробной информации о пострадавших пока нет.

О том, что нападение произошло во время мероприятия еврейской общины "Ханука у моря" ("Chanukah by the Sea"), телеканалу Sky News сообщил один из руководителей Исполнительного совета австралийских евреев Алекс Рывчин. В это время на пляже Бонди-бич собрались сотни человек, в том числе множество семей с детьми.

По информации израильского министерства по делам диаспоры, в xанукальном мероприятии, организованном еврейским религиозным движением Хабад, принимали участие тысячи человек. Сообщается, что один из убитых - посланник Хабада.

Власти Австралии пока официально не подтверждали, что было нападение совершено целенаправленно на членов еврейской общины. Этот факт не упоминается и в обращении премьер-министра Энтони Альбанезе.

Глава Европарламента: "Этот свет не погаснет"

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что потрясен "зверским нападением". "Это результат антисемитских беспорядков, происходивших на улицах Австралии в течение последних двух лет, и антисемитских и подстрекательских призывов "глобализировать интифаду", которые сегодня воплотились в жизнь. "Правительство Австралии, которое получало бесчисленные предупреждения, должно одуматься!" - написал он в соцсети X.

Глава Европарламента Роберта Метсола заявила, что сопереживает жертвам атаки и еврейской общине Австралии и за ее пределами. "Я в ужасе от увиденных фотографий страшного нападения на множество людей на пляже Бонди в начале празднования Хануки в Сиднее, - написала она. - Этот свет (Хануки. - Ред.) не погаснет".

Крупная австралийская мусульманская организация - Национальный совет имамов Австралии - осудила "ужасающую" стрельбу на пляже Бонди. "Наши сердца, мысли и молитвы с жертвами, их семьями и всеми, кто стал свидетелем или пострадал от этого глубоко травмирующего нападения, - говорится в заявлении совета. - В этот момент все австралийцы, включая австралийскую мусульманскую общину, должны объединиться в единстве, сострадании и солидарности".

Пляж Бонди-бич в Сиднее - один из самых известных пляжей Австралии, который привлекает огромное количество серферов, купающихся и туристов.

Крупный еврейский праздник Ханука длится восемь дней, в каждый из которых на традиционном светильнике зажигают на одну свечу больше. В этом году он отмечается с 14 до 22 декабря.