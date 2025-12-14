Baltijas balss logotype
Концертный зал «Спикери» приглашает на камерный вечер «Призыв света» 0 76

Культура &
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: www.spikeri.lv

Фото: www.spikeri.lv

Период между Рождеством и Новым годом традиционно богат тихими, светлыми событиями, и одно из них — рождественский благотворительный концерт «Gaismas saukšana» («Призыв света»), организуемый Фондом Петериса Васкса, который 27 декабря прозвучит в концертном зале «Спикери». Начало — в 18:00.

В этом году концерт состоится уже в одиннадцатый раз. На сцену выйдут молодая оперная певица Этина Эмилия Саулите (сопрано), одна из наиболее востребованных латвийских скрипачек Магдалена Гека, а также признанный пианист Рихард Плешанов. Все средства, собранные во время вечера, будут направлены на создание новых музыкальных произведений и поддержку развития латышской камерной музыки — миссии, которой Фонд Петериса Васкса следует многие годы.

«Название концерта Gaismas saukšana в это тёмное время года напоминает нам, что свет — ближе, чем кажется. Мы выбрали программу, которая наиболее точно отражает эту атмосферу зимних вечеров», — отмечают организаторы.

Зарегистрироваться на концерт и сделать пожертвование можно на сайте Фонда Васкса vaskafonds.lv.

#благотворительность #Латвия #культура #музыка
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
