Период между Рождеством и Новым годом традиционно богат тихими, светлыми событиями, и одно из них — рождественский благотворительный концерт «Gaismas saukšana» («Призыв света»), организуемый Фондом Петериса Васкса, который 27 декабря прозвучит в концертном зале «Спикери». Начало — в 18:00.

В этом году концерт состоится уже в одиннадцатый раз. На сцену выйдут молодая оперная певица Этина Эмилия Саулите (сопрано), одна из наиболее востребованных латвийских скрипачек Магдалена Гека, а также признанный пианист Рихард Плешанов. Все средства, собранные во время вечера, будут направлены на создание новых музыкальных произведений и поддержку развития латышской камерной музыки — миссии, которой Фонд Петериса Васкса следует многие годы.

«Название концерта Gaismas saukšana в это тёмное время года напоминает нам, что свет — ближе, чем кажется. Мы выбрали программу, которая наиболее точно отражает эту атмосферу зимних вечеров», — отмечают организаторы.

Зарегистрироваться на концерт и сделать пожертвование можно на сайте Фонда Васкса vaskafonds.lv.