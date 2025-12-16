Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Постоянная экспозиция Художественного музея «Рижская Биржа» дополнена витриной миниатюрных портретов 0 74

Культура &
Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: предоставлено Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

Фото: предоставлено Latvijas Nacionālais mākslas muzejs

С 12 декабря 2025 года в Художественном музее "Рижская Биржа" в постоянной экспозиции западноевропейского искусства посетители могут увидеть портретные миниатюры XVIII–XIX веков из коллекции музея, открывая для себя одну из самых изысканных и личных форм европейского искусства.

Подборка портретных миниатюр предлагает ознакомиться с 43 работами, которые отражают как общие европейские тенденции, так и художественные особенности Балтийского региона. Часть коллекции тесно связана с историей Латвии и Прибалтики, а остальные работы демонстрируют широкий географический и технический диапазон европейского жанра портретной миниатюры, охватывая немецкую, австрийскую, французскую, английскую и другие художественные школы.

Предметы, включенные в экспозицию, демонстрируют различные материалы и техники исполнения: миниатюры, выполненные на слоновой кости, в технике verre églomisé, на эмалированном металле, в виде силуэтов и даже в виде камей. Примечательно, что экспонаты размещены в специальной витрине, изготовленной при поддержке Фонда Бориса и Инары Тетеревых, которая позволяет в полной мере оценить эти работы.

2_RBiriha.jpg

Выставленная коллекция включает в себя как работы профессиональных художников, так и композиции, созданные самоучками, приглашая сравнить спектр ремесленных и художественных навыков в этом жанре. Иногда известно имя художника или изображенного человека, но часто оба остаются анонимными свидетелями своей эпохи. Присутствие этих разных судеб напоминает о хрупкости истории, в которой даже когда-то известные личности могут превратиться в безымянные образы.

Миниатюры выполняли различные функции: они служили в качестве памятных или семейных портретов, связанных с важными событиями жизни, а также в качестве декоративных элементов предметов быта, таких как табакерки, футляры и украшения. Каждый из объектов раскрывает техническое и эстетическое разнообразие жанра, подтверждая значение портретной миниатюры как в контексте искусства, так и в контексте культуры частной жизни.

3_CHillers.jpg

Читайте нас также:
#история #выставка #Латвия #искусство #культура #музеи
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Фото: Šeila Orlova
Изображение к статье: Фото: кадр из трейлера
Изображение к статье: Сказка «Новогодний переполох»: старые герои на новый лад
Изображение к статье: Фото: www.visitventspils.com

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Ранний завтрак ассоциируется с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний
Еда и рецепты
Изображение к статье: Сексуальные фантазии о другом мужчине: норма или начало конца?
Люблю!
Изображение к статье: Латвийские разведчики раскрывают, какой на самом деле является их работа
Наша Латвия
Изображение к статье: Как кошки осваивают собачьи игры и устанавливают свои правила для хозяев
В мире животных
Изображение к статье: Почему китайский фарфор имеет высокую ценность?
Дом и сад
Изображение к статье: Теперь согласованное сообщение о ДТП можно заполнить и в мессенджере
Наша Латвия
Изображение к статье: Ранний завтрак ассоциируется с меньшим риском сердечно-сосудистых заболеваний
Еда и рецепты
Изображение к статье: Сексуальные фантазии о другом мужчине: норма или начало конца?
Люблю!
Изображение к статье: Латвийские разведчики раскрывают, какой на самом деле является их работа
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео