С 12 декабря 2025 года в Художественном музее "Рижская Биржа" в постоянной экспозиции западноевропейского искусства посетители могут увидеть портретные миниатюры XVIII–XIX веков из коллекции музея, открывая для себя одну из самых изысканных и личных форм европейского искусства.

Подборка портретных миниатюр предлагает ознакомиться с 43 работами, которые отражают как общие европейские тенденции, так и художественные особенности Балтийского региона. Часть коллекции тесно связана с историей Латвии и Прибалтики, а остальные работы демонстрируют широкий географический и технический диапазон европейского жанра портретной миниатюры, охватывая немецкую, австрийскую, французскую, английскую и другие художественные школы.

Предметы, включенные в экспозицию, демонстрируют различные материалы и техники исполнения: миниатюры, выполненные на слоновой кости, в технике verre églomisé, на эмалированном металле, в виде силуэтов и даже в виде камей. Примечательно, что экспонаты размещены в специальной витрине, изготовленной при поддержке Фонда Бориса и Инары Тетеревых, которая позволяет в полной мере оценить эти работы.

Выставленная коллекция включает в себя как работы профессиональных художников, так и композиции, созданные самоучками, приглашая сравнить спектр ремесленных и художественных навыков в этом жанре. Иногда известно имя художника или изображенного человека, но часто оба остаются анонимными свидетелями своей эпохи. Присутствие этих разных судеб напоминает о хрупкости истории, в которой даже когда-то известные личности могут превратиться в безымянные образы.

Миниатюры выполняли различные функции: они служили в качестве памятных или семейных портретов, связанных с важными событиями жизни, а также в качестве декоративных элементов предметов быта, таких как табакерки, футляры и украшения. Каждый из объектов раскрывает техническое и эстетическое разнообразие жанра, подтверждая значение портретной миниатюры как в контексте искусства, так и в контексте культуры частной жизни.