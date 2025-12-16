9 декабря этого года Государственная полиция совместно с коллегами из других стран пресекла деятельность сети организованной преступности, которая управляла колл-центрами в Днепре, Киеве и Ивано-Франковске на территории Украины. В этой сети работали также 12 граждан Латвии, которые были задержаны. Преступники обманывали множество жителей Европы, в том числе и Латвии. Возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, сообщает Государственная полиция.

В начале декабря сотрудники Управления по борьбе с киберпреступностью Государственной полиции Латвии в сотрудничестве с Прокуратурой Латвийской Республики, Eurojust, а также правоохранительными органами Чехии, Литвы и Украины пресекли деятельность нескольких колл-центров в разных городах Украины, где действовали мошенники. Преступная организованная группа сформировала профессиональные мобильные бригады, прошедшие обучение для осуществления мошеннических действий.

Мошенники представлялись пострадавшим как сотрудники операторов мобильной связи, банков или полиции. Для хищения средств применялись различные схемы – например, преступники просили перевести деньги с якобы взломанных счетов на "безопасные" счета, которые контролировала преступная группа. В других случаях жертвам приказывали снять наличные средства со своих банковских карт и передать их представителям организованной группы, выдававшим себя за полицейских. Иногда разговор начинался с предлога, что срок действия SIM-карты истёк и её необходимо обновить. Также преступники лгали, что в банк якобы пришёл человек, которому выдана генеральная доверенность на управление счётом жертвы. В отдельных случаях во время разговора граждан Латвии убеждали скачать и установить программы для удалённого доступа (например, AnyDesk, HopToDesk и др.) и ввести данные для входа в интернет-банк или ID пользователя. Это позволяло мошенникам получить контроль над устройствами жертв (компьютером или телефоном) и управлять их банковскими счетами.

12 задержанных граждан Латвии разговаривали с жителями на латышском языке. Их целью было опустошение счетов дозвонившихся лиц – чем больше мошенник выманивал денег, тем выше было его вознаграждение. Задержанные сознательно поехали в Украину, чтобы работать в колл-центрах и обманывать жителей Латвии.

Всего от действий этой преступной сети пострадали более 400 человек, а общий ущерб превышает 10 миллионов евро. Материальный ущерб, причинённый гражданам Латвии, составляет более 2 миллионов евро, и личности пострадавших установлены.

В целом в Украине проведены 58 обысков, в том числе 14 – в экстренном порядке в офисах, жилых помещениях и транспортных средствах. Правоохранители изъяли:

поддельные удостоверения сотрудников полиции и банков;

портативные компьютеры;

мобильные телефоны;

системные блоки;

жёсткие диски;

USB-накопители;

видеорегистраторы;

полиграф;

черновики и документы;

21 автомобиль, в том числе несколько автомобилей класса «люкс» – Bentley, Hummer, Range Rover и др., общей оценочной стоимостью около 1,5 миллиона евро.

Граждан Латвии, задержанных в ходе операции, планируется потребовать выдать Латвийской Республике для привлечения к уголовной ответственности. За подобное преступление в Латвии предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенничества в 2025 году являются самым распространённым видом кибермошенничества и затронули сотни жителей Латвии.

Методы мошенников изощрённые и циничные, поэтому Государственная полиция призывает защитить себя, помня о важнейшем:

никогда не переводите деньги и не передавайте данные доступа незнакомым лицам, даже если они представляются сотрудниками банка или полиции;

ни в коем случае не устанавливайте программы для удалённого доступа по просьбе посторонних;

если поступил неожиданный звонок о проблеме со счётом или SIM-картой – проверьте информацию напрямую в банке или официальном центре обслуживания мобильного оператора;

ни при каких обстоятельствах не разглашайте свои банковские данные, пароли или коды.

Это дело наглядно показывает, насколько важно быть бдительными и не доверять подозрительным звонкам или сообщениям. Если у вас возникли подозрения в возможных мошеннических действиях, немедленно сообщите об этом в Государственную полицию и в свой банк.

Правоохранительные органы продолжают работу по защите граждан и разоблачению преступников. Государственная полиция призывает всех быть внимательными и не поддаваться уловкам мошенников.