Пару лет назад Эмили Блант отнекивалась от идеи продолжения «Дьявол носит Prada» и называла оригинальный фильм продуктом своего времени. Но летом 2025-го появились первые фото со съемочной площадки. На них герои Мэрил Стрип и Стэнли Туччи пожаловали на церемонию Met Gala. Мы собрали все, что известно о новом фильме.

О чем была первая часть

«Дьявол носит Prada» вышел в 2006 году и был основан на одноименном романе Лорен Вайсбергер, опубликованном в 2003-м. Главная героиня — выпускница журфака Андреа «Энди» Сакс (Энн Хэтэуэй), которая приезжает в Нью-Йорк и устраивается ассистенткой к властной и безжалостной Миранде Пристли (Стрип), главному редактору модного журнала «Подиум». Энди ничего не понимает в моде. Она вынуждена терпеть капризы начальницы и язвительные замечания старшей помощницы Эмили (Эмили Блант). Но благодаря трудолюбию, находчивости и выдержке Энди становится незаменимой сотрудницей.

В финале Андреа вместе с Мирандой отправляются на Неделю высокой моды в Париже. Там героиня становится свидетельницей закулисных интриг. Миранда предает своего давнего союзника и друга — арт-директора Найджела (Туччи), жертвуя им ради сохранения места в редакции. Параллельно Энди узнает, что муж Миранды подает на развод. Эти события открывают Сакс глаза на истинную цену власти и успеха в глянцевом мире. По возвращении в Нью-Йорк Андреа покидает «Подиум» и устраивается в газету The New York Mirror.

Роман Лорен Вайсбергер во многом основан на ее собственном опыте работы ассистенткой главного редактора Vogue Анны Винтур (в июне 2025 года стало известно, что Винтур покидает свой пост после 37 лет руководства легендарным изданием). Первая часть стала бестселлером, и Вайсбергер вернулась к любимым персонажам. В 2013 году вышла книга «Месть носит Prada», а в 2018-м — «Ложь, латте и леггинсы». Именно события «Мести» частично легли в основу продолжения.

История шагнула со страниц и экрана даже на театральную сцену. В 2025 году в Лондоне состоялась премьера одноименного мюзикла. Постановщиком выступил трехкратный лауреат «Тони» Джерри Митчелл, а музыку для спектакля написал Элтон Джон.

Кто снимается в продолжении

Вся великолепная четверка возвращается в строй: Мэрил Стрип вновь сыграет Миранду Пристли, Энн Хэтэуэй — Энди Сакс, в роли главной противницы углеводов Эмили мы опять увидим Эмили Блант, а Стэнли Туччи перевоплотится в Найджела.

Актерский состав пополнил Кеннет Брана («Довод», «Белфаст»), который сыграет нового мужа Миранды Пристли (в книгах героиня Стрип выходила замуж трижды). Также в фильме появятся звезда «Ангелов Чарли» Люси Лью, Джастин Теру («Оставленные», «Малхолланд Драйв»), Б. Дж. Новак («Офис»), Симона Эшли («Бриджертоны») и Полин Шаламе («Сексуальная жизнь студенток»), сестра Тимоти Шаламе. Детали их ролей пока держатся в секрете.

Из второстепенного каста вернется Трейси Томс в роли подруги Энди — Лили, а Тибор Фельдман сыграет Ирва Равица, главу издательства Elias-Clark и того самого босса, который пытался уволить Миранду в финале первой части.

А вот Адриан Гренье, исполнивший роль Нейта, парня Энди, в фильме не появится. Да и у многих фанатов его персонаж сегодня вызывает скорее негативные эмоции, ведь Нейт был капризным и эгоистичным, он не поддержал карьерные устремления своей второй половинки. Новый любовный интерес героини сыграет австралийский актер Патрик Браммелл («Сбой», «Зло»).

О чем будет сиквел

Официально подтвержденного синопсиса пока нет. Но сюжет продолжения, скорее всего, сосредоточится на Миранде Пристли. Несмотря на безупречную репутацию в мире моды, ей предстоит бороться за выживание журнала в эпоху заката печатных медиа. Кризис глянца требует новых стратегий, и для Миранды это означает необходимость заполучить крупный рекламный контракт с люксовым холдингом. Ключевую должность в этой компании теперь занимает ее бывшая ассистентка Эмили, которая, не горит желанием идти навстречу своей некогда деспотичной начальнице. Какая роль в этой истории отведена Энди Сакс, пока загадка.

Фильм выйдет в мировой прокат 30 апреля 2026 года.