Сергей Безруков – один из самых ярких и разноплановых актёров. Мы собрали подборку его культовых экранных образов от Саши Белого до Владимира Высоцкого.

Саша Белый, «Бригада», 2002

Роль харизматичного бандита и лидера криминальной группировки принесла Безрукову всенародную славу. Дерзкий, но трагический герой, борющийся за выживание в жестоком мире, покорил зрителей. По прошествии времени имидж Белого стал культовым и узнаваемым: кожаный плащ, тёмные очки, золотая цепь и кнопочный телефон.

Безруков сумел создать сложный и многогранный образ Белого. Получился не просто безжалостный бандит, а человек способный на глубокие чувства и переживания. Обаяние антигероя «Бригады» чем-то напоминает другого персонажа кинолент 90-х — Данилу Багрова из фильма «Брат». Полюбился зрителю Саша Белый из-за схожести обстоятельств, в которых существуют персонажи, или дело в исключительно в его притягательности? Одно можно утверждать точно — если бы не игра Сергея Безрукова, то любимого всеми Саши Белого просто не было.

Сергей Есенин, «Есенин», 2005

Сериал снят по одноимённой книге отца Безрукова. Зрителю представлены две сюжетные ветки: неофициальное расследование полковника МУРа Хлыстова в 1980-х загадочной смерти Есенина и жизненный путь лирика с 1915 по 1925 год. Роль деревенского поэта позволила актёру продемонстрировать свой талант перевоплощения.

Сергей Безруков не просто сыграл Есенина, он прожил его жизнь на экране. Для более ясного понимания мотивов, актёр глубоко погрузился в поэзию и биографию автора. Всё это позволило создать яркий и живой образ. Безруков очень точно передал авантюрность поэта Серебряного века, его страсти, душевные терзания и трагичность судьбы.

Иешуа Га-Ноцри, «Мастер и Маргарита», 2005

Экранизация мистического романа М. А. Булгакова вызвала неоднозначную реакцию критиков. Одни были рады увидеть талантливых советских актёров на экране вновь, а другие не очень. При всей неоднозначности сериала сейчас он считается одной из лучших киноадаптаций произведения. Участие Безрукова в звёздном составе только закрепило успех картины.

Роль философа и мученика Иешуа стала одним из самых значимых творческих достижений актёра. Он сумел передать сложный внутренний мир своего героя, доброту, мудрость и веру в человечество. Безруков кропотливо проработал образ Иешуа, вложив в свою игру глубину и проникновенность. Ведь герой произведения одновременно является и простым человеком и духовным пророком.

Александр Пушкин, «Пушкин. Последняя дуэль», 2006

В центре сюжета фильма — дуэль А. С. Пушкина, которая оборвала его жизнь. Зрителю в подробностях рассказывают об интригах в светском обществе, что предшествовало трагическому событию на Чёрной речке и о мучительной смерти автора.

Роль поэта стала новым вызовом для Безрукова. Актёру удалось создать образ Пушкина, который сочетает в себе гениальность, чувственность и трагичность. Безруков попытался передать его непростой характер, тонкое осязание жизни и тяжесть бремени гения. Фильм позволил многим зрителям по-новому взглянуть на биографию и творчество классика.

Владимир Высоцкий, «Высоцкий. Спасибо, что живой», 2011

История о первой клинической смерти и последних днях жизни кумира поколения — советского барда, чьё имя было известно каждому. В 1979 Владимир Высоцкий уже знаменит, отдаёт себя творчеству без остатка. Это и сыграет с ним злую шутку как минимум дважды…

Роль Владимира Высоцкого стала одной из самых сложных в карьере Сергея Безрукова. Актёру пришлось не только внешне перевоплотиться в легендарного барда, но и освоить его уникальный голос и манеру речи. Безруков не просто сыграл Высоцкого на экране, он будто бы пережил вместе с ним все эти события.