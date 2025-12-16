Уровень киберугроз в Латвии в этом году достиг небывало высокого уровня - эксперт

Дата публикации: 16.12.2025
LETA
Изображение к статье: Уровень киберугроз в Латвии в этом году достиг небывало высокого уровня - эксперт
ФОТО: LETA

Угроза киберинцидентов в Латвии в этом году выросла до небывало высокого уровня, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий "Cert.lv" Байба Кашкина.

"Уровень угроз - самый высокий, который нам когда-либо приходилось наблюдать", - отметила Кашкина, ссылаясь на данные за 11 месяцев этого года.

По ее словам, рост уровня угроз в основном обусловлен различными мошенническими кампаниями.

Руководитель "Cert.lv" сообщила, что активность киберугроз не была равномерной на протяжении всего года - были периоды повышенной активности и более спокойные периоды. В целом количество киберугроз в этом году примерно на 13% больше, чем в прошлом, а количество случаев мошенничества увеличилось на 30-35%.

По прогнозам Кашкиной, в ближайшее время больших изменений в уровне киберугроз ожидать не стоит, так как благосостояние людей постепенно растет, и это представляет интерес для кибермошенников.

"Поэтому единственное, что может нас спасти, - это образованность и критическое мышление", - отметила руководитель "Cert.lv".

Редактор: Юлия Баранская
