Прибыль автоконцернов Германии рухнула до уровня 2009 года 1 778

Бизнес
Дата публикации: 16.12.2025
Deutsche Welle
Операционная прибыль немецких автопроизводителей снизилась до уровня финансового кризиса 2009 года. Улучшения ситуации в 2026 году не ожидается. Роль Германии в мировом автомобилестроении становится все менее значимой, пишет DW.

Продажи и выручка Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz в третьем квартале 2025 года остались относительно стабильными по сравнению с тем же периодом 2024 года. Однако их операционная прибыль рухнула почти на 76% до примерно 1,7 млрд евро. Это самый низкий показатель с третьего квартала 2009 года, свидетельствует анализ немецкой аудиторско-консалтинговой компании EY, опубликованный в понедельник, 15 декабря.

По его оценке, нынешнее давление на немецких автопроизводителей сравнимо с кризисом 2008-2009 годов. Ни одна другая крупная автомобилестроительная страна не показала столь слабых результатов, как Германия. Для сравнения: у японских автопроизводителей за тот же период операционная прибыль снизилась примерно на 29%, у компаний из США и Китая - примерно на 14%.

Эксперт: Немецкие автоконцерны в кризисе

"Мировая автомобильная промышленность переживает глубокий кризис. Но именно немецкие автоконцерны страдают сейчас особенно сильно", - прокомментировал цифры автоэксперт EY Константин Галль (Constantin Gall).

По его словам, причины - слабый спрос на дорогие премиальные автомобили, американские пошлины, неблагоприятные валютные курсы, а также высокие расходы на модернизацию производства и инвестиции в электромобили.

Автоиндустрию ФРГ ждет новое сокращение рабочих мест

По оценке немецкого автоэксперта Фердинанда Дуденхёффера (Ferdinand Dudenhöffer), производство автомобилей в Германии будет сокращаться и в следующем году. Число занятых на автозаводах ФРГ может снизиться с нынешних 720 000 до 650 000 человек к 2027 году, заявил он.

В международном сравнении роль Германии и всей Европы становится все менее значимой. "Рост происходит в Азии, и азиатские автопроизводители - Япония, Южная Корея и Китай - все сильнее доминируют в автомобильном бизнесе", - отметил эксперт.

DW

#инвестиции #электромобили #экономика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
