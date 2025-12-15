Количество помех GPS в латвийском воздушном пространстве увеличилось в 2,3 раза

Наша Латвия
Дата публикации: 15.12.2025
LETA
За 11 месяцев этого года в воздушном пространстве Латвии 1228 раз были зафиксированы помехи в работе Глобальной системы позиционирования (GPS), что в 2,3 раза больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили агентству ЛЕТА в ГАО "Latvijas gaisa satiksme" (LGS).

В ноябре этого года было зафиксировано 55 нарушений работы GPS, что на 27,6% меньше, чем в ноябре прошлого года, когда нарушения были зафиксированы 76 раз.

Всего в прошлом году было зафиксировано 820 помех в работе GPS, в 2023 году - 342, а в 2022 году - 26.

Как ранее заявили в LGS, помехи начались одновременно с российским вторжением в Украину и, по всей видимости, связаны с ним.

Для обеспечения безопасности полетов используется несколько систем, поэтому помехи GPS не влияют на безопасность полетов. Каждый случай помех GPS централизованно собирается и анализируется Европейским агентством авиационной безопасности.

#авиация #Латвия #GPS #безопасность полетов
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
Видео