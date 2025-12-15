Выбор цвета года по версии Pantone отражает, чем живут мода, дизайн и общество: ежегодно эксперты Института цвета анализируют тенденции и определяют оттенок, который станет визуальным кодом года, начнет появляться на подиумах, в магазинах и даже в интерьерах. В этот раз ставка сделана на удивительно спокойный и светлый тон: цвет 2026 по Pantone обещает вдохнуть в мир больше ясности и мягкости.

Новость о выборе цвета года по версии Pantone как обычно становится одним из самых обсуждаемых событий месяца.

Главный герой — Cloud Dancer, «облачный танцор», мягкий белый оттенок с едва заметным балансом теплых и холодных нот. В палитре Pantone его описывают как цвет гармонии и внутреннего равновесия, отражающий запрос общества на тишину, паузу и переосмысление. Цвет Pantone 2026 уже называют «началом новой эпохи спокойной роскоши».

Cloud Dancer: почему он стал цветом 2026 года по версии Pantone

Выбор цвета 2026 года по версии Pantone — процесс не случайный и тем более не интуитивный. Эксперты института исследуют культурные, политические, экономические и визуальные тренды, анализируют области от кино до стритстайла и только потом формируют группу оттенков, из которой рождается финальный выбор.

Как отмечают в Pantone, цвет должен отражать не только тренды, но и состояние коллективного сознания — и именно поэтому Cloud Dancer стал идеальным кандидатом. Оттенок называют «воздушным» и «умиротворяющим», но при этом лишенным стерильной холодности. Здесь не нужно видеть строгость белого листа: наоборот, это баланс теплоты и свежести, который символизирует обновление и стремление к перезагрузке. Эксперты подчеркивают: слишком яркий белый выглядел бы жестко, а Cloud Dancer сохраняет ощущение легкости.

Именно природная мягкость делает цвет по версии Pantone универсальным. В одежде «облачный танцор» раскрывается в струящихся тканях, многослойных силуэтах, перьях и полупрозрачных материалах. На красных дорожках он выглядит не скучно, а выразительно: здесь вспомним перья Дайаны Росс на Met Gala или воздушные платья в духе старого Голливуда, которые возвращаются в моду.

Cloud Dancer легко сочетать и с минималистичными монохромными цветами, и с теми самыми натуральными материалами, которые продолжают доминировать в дизайне: среди них дерево, камень и необработанный лен.

Прошлые оттенки — Mocha Mousse в 2025 году и Peach Fuzz в 2024-м — также были мягкими и приближенными к естественным палитрам, но Cloud Dancer идет дальше, словно предлагая нам взять паузу и начать все заново.

Цвет года 2026 Pantone: чего ждать от звезд

Когда был объявлен цвет 2026 года по версии Pantone, в индустрии никто не удивился. Белый давно доминирует на красных дорожках, и если внимательно посмотреть недавние мероприятия, станет ясно: звезды уже несколько сезонов подряд готовили нам почву под цвет 2026 по Pantone.

Белые платья стали своего рода универсальным решением для знаменитостей: они подчёркивают фигуру, ловят свет лучше других и здорово смотрятся на фото даже при самом сложном освещении. Белый — роскошь без усилий, и судя по тому, как уверенно его выгуливают на «Оскаре», «Грэмми» и Met Gala, спорить здесь сложно.

Cloud Dancer идеально вписывается в эту эстетику: он выглядит воздушнее, чем привычные молочные тона, но мягче, чем холодный ледяной белый. Это делает цвет Pantone выигрышным для подиумов и красных дорожек: он дает объем перьям, сияние атласу и глубину матовым тканям.