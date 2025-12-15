Более 4000 тысяч евро "на бумаге" получил каждый восьмой житель страны.

В третьем квартале 2025 года средняя заработная плата в Литве по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 8%, или на 180 евро, и достигла 2,4 тыс. евро «на бумаге», информирует Фонд социального страхования («Содра»). Средний доход «на руки» за год увеличился на 103 евро, или на 7,5%, до 1,47 тыс. евро, сообщает ru.delfi.lt.

«Наибольшее влияние на рост трудовых доходов оказало повышение минимальной месячной заработной платы в 2025 году. Важно, что рост доходов превысил годовую инфляцию, которая в сентябре достигла 4%, поэтому реальные доходы работников увеличились на несколько процентов», – цитируется в пресс-релизе представитель «Содры» Кристина Зитиките.

По её словам, изменения минимальной месячной зарплаты (ММЗ) сильнее всего затрагивают граждан с низким доходом, поэтому разрыв в доходах между самыми низкооплачиваемыми и самыми высокооплачиваемыми гражданами сократился.

Менее 999 евро «на бумаге» заработали 9% работающих, а более 4 тыс. евро – каждый восьмой.

По подсчётам «Содры», самый быстрый рост трудовых доходов в 2025 году был зафиксирован в транспортном секторе. Средний доход водителей «на руки» увеличился на 140 евро и достиг 1,03 тыс. евро.

В сфере администрирования и обслуживания доходы выросли на 12,6% до 1,08 тыс. евро «на руки», в торговле – до 1,22 тыс. евро. В сфере образования заработная плата выросла примерно на 10% - учителя зарабатывали

в среднем 1,44-1,66 тыс. евро «на руки». В сфере здравоохранения рост неравномерен - доходы врачей-специалистов увеличились больше всего – на 340 евро, до 3140 евро «на руки».

В третьем квартале самый быстрый рост трудовых доходов зафиксирован среди работников старшего возраста. Доходы в возрастной группе 51–60 лет выросли на 10,5%, а в группе старше 60 лет – на 10,1%. Однако анализ «Содры» выявил чёткую тенденцию: работники старшего возраста сталкиваются с бо́льшими трудностями на рынке труда, чем молодые, и некоторые из них покидают рынок труда до достижения пенсионного возраста. По мере увеличения продолжительности жизни и старения общества эти тенденции становятся всё более значимыми как для рынка труда, так и для системы социального страхования.

Доля работающих с 55 лет сокращается, а доход всё чаще заменяется социальными выплатами – пенсиями по инвалидности или пособиями по безработице.

По данным «Содры», в настоящее время в Литве трудо­устроено около 1,4 млн человек. Это число стабилизировалось – в третьем квартале года работало почти столько же, сколько и год назад – прирост составил всего 0,01%.