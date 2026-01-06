Baltijas balss logotype
Прощай, Голливуд: Анджелина Джоли меняет жизнь и место жительства 0 559

Люблю!
Дата публикации: 06.01.2026
womanhit
Изображение к статье: Прощай, Голливуд: Анджелина Джоли меняет жизнь и место жительства
ФОТО: Instagram

Источники сообщили, что актриса планирует продать свой дом. Они раскрыли, куда и зачем уезжает Джоли.

Долгожданный поворот в жизни Анджелины Джоли: устав от голливудских бурь, актриса и филантроп сворачивает чемоданы, готовясь покинуть США, пишет Daily Mail. Особняк Cecil B. DeMille за $25 млн в Лос-Фелиз — символ восьми лет семейной жизни с шестью детьми — уходит с молотка. Источники Page Six уверяют: Джоли выбрала путь к приватности.

В планах — чередование Нью-Йорка с его творческой мастерской Atelier Jolie, Европы и Камбоджи, где с 2003 года ждет ее дом — родина старшего сына Мэддокса. «Драмы преследуют ее... Спасение — в отъезде», — делится давний друг, актер Джей Бенджамин. «Она вернется к проектам души — талантливая, щедрая женщина».

Особняк на 2,1 акра — отреставрированная легенда, некогда принадлежавшая режиссеру Сесилу-Де Миллю, — уже осматривают покупатели. Фон переезда — эхо развода с Брэдом Питтом: восемь лет судов завершились 30 декабря 2024-го, но битва за винодельню Miraval продолжается. Джоли ждала совершеннолетия детей: Мэддокса, Пакса, Захары, Шайло, близнецов Вивьен и Нокса.

«В городе, где каждый взгляд — под прицелом, тяжело дышать», — вздыхает Бенджамин. Новый старт — вдали от славы и сплетен.

#недвижимость #развод #Голливуд #Анджелина Джоли #знаменитости
