Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Психолог объяснила, почему «идеальные» отношения без ссор — тревожный сигнал 0 182

Люблю!
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Психолог объяснила, почему «идеальные» отношения без ссор — тревожный сигнал

Полное отсутствие ссор в паре не всегда говорит о гармонии и взаимопонимании. По словам психолога Елены Филипповой, за внешним спокойствием может скрываться нарушение коммуникации и подавленные конфликты, которые со временем разрушают отношения изнутри.

Ссора и конфликт — не одно и то же

В психологии принято разделять понятия «ссора» и «конфликт». Конфликт — это более глубокое противостояние, возникающее из-за несовпадения интересов, целей или ценностей партнёров. Ссора же часто становится внешним проявлением такого конфликта. При этом не каждый конфликт обязательно перерастает в открытую ссору.

Почему конфликты могут быть полезны

Существует мнение, что любые конфликты вредят отношениям, однако современные исследования говорят об обратном. Если конфликт обсуждается и разрешается конструктивно, он может укрепить связь между партнёрами, помочь лучше понять друг друга и найти точки роста для отношений.

Когда отсутствие ссор — тревожный знак

По словам специалиста, если в паре вообще не возникает ссор, это может указывать на нарушение коммуникации. Часто речь идёт о так называемом коммуникационном барьере — когда человек не может открыто сообщить о своих потребностях, а партнёр не получает необходимую информацию. В результате неудовлетворённые желания «загоняются внутрь» и накапливаются.

Идеализация любви и страх конфликтов

Ещё одной причиной «безоблачных» отношений может быть убеждение, что настоящая любовь исключает конфликты. Люди начинают бояться ссор, воспринимая их как признак отсутствия чувств. В итоге проблемы не обсуждаются, а лишь маскируются, оставаясь нерешёнными.

Подавленные конфликты как скрытая угроза

Если партнёры сознательно избегают ссор, это может означать подавление конфликта и отказ от его конструктивного обсуждения. В таком случае внешнее спокойствие превращается в ловушку: напряжение накапливается, а отношения постепенно разрушаются.

Что важно помнить

Здоровые отношения — это не отсутствие конфликтов, а умение говорить о сложных темах, слышать друг друга и искать решения. Иногда именно ссора становится первым шагом к более глубокому взаимопониманию.

источник

Читайте нас также:
#отношения #страх #психология #любовь
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Прощай, Голливуд: Анджелина Джоли меняет жизнь и место жительства
Изображение к статье: Простой зимний трюк для чистоты в прихожей: пол останется сухим даже в слякоть
Изображение к статье: Виртуальные симпатии: как соцсети размывают понятие верности в паре
Изображение к статье: Изысканная закуска: мармелад из мандаринов к сыру

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews
Изображение к статье: Управление «Gors» под вопросом: министр требует отчётов и пояснений
Политика
Изображение к статье: Остапенко вышла в полуфинал парного турнира «WTA 500» в Брисбене
Спорт
Изображение к статье: Та самая могилка с секретиком. Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Кадр из фильма "Идеальный голос"
Культура &
Изображение к статье: США планируют выкупить у Дании Гренландию - СМИ
В мире
Изображение к статье: Почему ненависть к голосовым сообщениям — признак ума
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео