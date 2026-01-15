Baltijas balss logotype
Арина Соболенко после победы в Брисбене намекнула на свадьбу с бойфрендом

Люблю!
Дата публикации: 15.01.2026
Kleo
Изображение к статье: Арина Соболенко после победы в Брисбене намекнула на свадьбу с бойфрендом

Теннисистка после победы в Брисбене обратилась к своему возлюбленному и намекнула, что им пора узаконить отношения.

Победа в Брисбене стала для Арины Соболенко не только спортивным триумфом, но и, похоже, важным личным моментом. После финального матча турнира WTA-500 27-летняя белорусская спортсменка публично обратилась к своему возлюбленному – 36-летнему бразильскому предпринимателю Георгиосу Франгулису.

"Спасибо моему парню. Надеюсь, что скоро я смогу называть тебя как-нибудь по-другому", – сказала Арина, обращаясь к Франгулису, который наблюдал за игрой с трибун.

А затем, смеясь, добавила: "Просто я так немного оказываю давление". Ее слова вызвали бурные аплодисменты зрителей и команды теннисистки.

Арина и Георгиос вместе уже около двух лет. В одном из интервью Соболенко признавалась, что в их отношениях царит "мощная энергетика": "У нас обоих сильный характер, но он умеет быть рядом и подстраивает подо меня свой график, чтобы мы могли проводить время вместе".

После тяжелых личных переживаний Арина, похоже, вновь обрела гармонию. Напомним, весной 2024 года трагически погиб ее бывший возлюбленный, хоккеист Константин Кольцов. Тогда спортсменка попросила поклонников "уважать личную жизнь ее и семьи Кольцова", а через несколько месяцев впервые вышла в свет с Франгулисом.

sobolenko.jpg

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис. Фото: соцсети/@arynasabalenka

Недавно Соболенко также призналась, что задумывается о будущем за пределами корта: мечтает о большой семье и даже прошла медицинские обследования, чтобы быть уверенной, что сможет стать мамой, когда придет время.

#теннис #спорт #трагедия #свадьба #знаменитости #личные отношения
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
