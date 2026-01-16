Зима приносит не только красоту, но и опасные скользкие поверхности. Традиционная посыпка двориков солью и песком имеет свои минусы: соль портит обувь, а песок превращается в грязь. Специалисты и лайфхакеры предлагают пять альтернативных способов борьбы с гололёдом, которые безопасны для обуви и экологичны.

1. Кофейная гуща

Использованный кофе после сушки можно рассыпать по дорожке. Это природный абразив, который уменьшает скольжение, а при таянии снега не вредит растениям.

2. Наполнитель для кошачьего туалета

Древесный или минеральный наполнитель создаёт противоскользящую поверхность и одновременно впитывает влагу, когда лёд начинает таять.

3. Корм для птиц

Семена создают шероховатую поверхность, предотвращая скольжение. Дополнительный плюс — за счёт птиц остатки корма исчезнут сами собой.

4. Пепел

Если у вас есть печь или камин, пепел можно использовать как противоскользящий материал. Он особенно подходит для садовых дорожек и заднего двора, но может быть грязным возле входной двери.

5. Самодельный реагент

Для толстого льда можно приготовить раствор: на 2 литра горячей воды — чайная ложка моющего средства и столовая ложка медицинского спирта. Полив дорожек этим составом лёд начнёт таять, и его будет легко убрать лопатой.

Выберите наиболее удобный вариант и забудьте о проблемах со скользкими дорожками этой зимой.

