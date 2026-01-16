Baltijas balss logotype
Не посыпайте лед солью и песком: 5 безопасных альтернатив, которые не портят обувь 2 416

Дата публикации: 16.01.2026
Изображение к статье: Не посыпайте лед солью и песком: 5 безопасных альтернатив, которые не портят обувь

Зима приносит не только красоту, но и опасные скользкие поверхности. Традиционная посыпка двориков солью и песком имеет свои минусы: соль портит обувь, а песок превращается в грязь. Специалисты и лайфхакеры предлагают пять альтернативных способов борьбы с гололёдом, которые безопасны для обуви и экологичны.

1. Кофейная гуща

Использованный кофе после сушки можно рассыпать по дорожке. Это природный абразив, который уменьшает скольжение, а при таянии снега не вредит растениям.

2. Наполнитель для кошачьего туалета

Древесный или минеральный наполнитель создаёт противоскользящую поверхность и одновременно впитывает влагу, когда лёд начинает таять.

3. Корм для птиц

Семена создают шероховатую поверхность, предотвращая скольжение. Дополнительный плюс — за счёт птиц остатки корма исчезнут сами собой.

4. Пепел

Если у вас есть печь или камин, пепел можно использовать как противоскользящий материал. Он особенно подходит для садовых дорожек и заднего двора, но может быть грязным возле входной двери.

5. Самодельный реагент

Для толстого льда можно приготовить раствор: на 2 литра горячей воды — чайная ложка моющего средства и столовая ложка медицинского спирта. Полив дорожек этим составом лёд начнёт таять, и его будет легко убрать лопатой.

Выберите наиболее удобный вариант и забудьте о проблемах со скользкими дорожками этой зимой.

#погода #зима #экология #безопасность #лайфхаки #обувь #гололед
  • VS
    Vad Sorry
    17-го января

    Думаю эта статья для дебилов,,, посыпать кофем:))) так можно просто мусор в мусорник ни выносит , кидать на улицу, затормозит, там и мыши и птицы поклюют, , можно ещё 3 ложки уксуса туда добавить и 3 столовых ложки 🙄😱😱🥱

    4
    2
  • bt
    bory tschist
    16-го января

    ... слабоумным, до мелкодробленного камня, как это делается в центральной Европе, никак не додуматься? (после того – как прекращается гололед и снег – службы по уборке дорог и тротуаров собирают их и перевозят на специальные территории – где этот щебень хранится до использования в следующую зиму!) p.s. _ у здравомыслящих людей это называется – что-то – вроде ... "вечной экономии" – в следующую зиму не нужно будет опять дробить булыжники и морские камешки(!)

    8
    1

