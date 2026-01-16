Аппетит приходит во время еды — но, видимо, не в случае с блюдами, представленными в рейтинге гастрономического путеводителя TasteAtlas. Для списка «100 худших блюд в мире» до 13 декабря 2025 года было зарегистрировано 715 654 оценки, из которых 457 493 были признаны системой как достоверные. Рейтинг TasteAtlas не следует рассматривать как окончательный глобальный вывод о еде. Его цель — популяризация превосходных местных блюд, пробуждение гордости за традиционные рецепты и любопытства к блюдам, которые ты еще не пробовал.

Вот топ-5 худших блюд мира в 2025 году по версии TasteAtlas:

Свид

Исландское блюдо, состоящее из обожженной, разрезанной пополам и приготовленной бараньей головы. Ее готовят на открытом огне (чтобы удалить шерсть) и употребляют в пищу. Традиционно блюдо подают с пюре из репы, ревеневым желе и картофельным пюре.

Торраматюр

Это набор традиционных исландских блюд: вяленая рыба и мясные продукты нарезаются ломтиками или небольшими кусочками и подаются вместе с ржаным хлебом и маслом. Стандартный набор включает такие деликатесы, как ферментированное мясо акулы, копченая баранина, жареная баранья голова, кровяные колбаски и многое другое.

Форель по-наваррски

Традиционное рыбное блюдо родом из испанской провинции Наварры. Оно готовится из сочетания форели, хамона серрано, муки, лимона, петрушки, оливкового масла и соли. Форель приправляют солью, обваливают в муке и обжаривают в оливковом масле до золотистого цвета и полной готовности. Затем ее фаршируют обжаренными кусочками хамона серрано и поливают лимонным соком. Перед подачей на стол форель по-наваррски обычно посыпают измельченным хамоном и петрушкой.

Блодпальт

Это блюдо, традиционно ассоциирующееся с северными районами Швеции и финской Лапландией, представляет собой питательные темно-коричневые клецки, приготовленные из ржаной или ячменной муки и крови животных. Хотя традиционно их готовили с кровью северного оленя, сегодня существует множество региональных вариантов, в которых используется кровь различных животных, разные специи и иногда картофельное пюре. Иногда клецки начиняют смесью обжаренного лука и нарезанного кубиками бекона, а готовят в ароматных мясных бульонах. Обычно блюдо подают в качестве гарнира к жареному бекону или свинине, сливочному маслу и брусничному варенью.

Иерусалимский кугель

Запеканка из лапши, отличающаяся темным цветом, плотной текстурой и вкусом, сочетающим выраженную сладость с заметным перечным оттенком. Она появилась в XIX веке среди евреев, проживавших в старом ишуве Иерусалима, где повара адаптировали европейский лапшевый кугель к местным ингредиентам и вкусам, готовя блюда, подходящие для подачи после синагогальных служб в Шаббат. Характерной чертой этого кугеля стало использование карамелизированного сахара и черного перца, что отличало его от других запеканок из лапши с молочными компонентами или более легким вкусом. Блюдо сформировалось из необходимости готовить еду до Шаббата и поддерживать ее в теплом состоянии в течение длительного времени.