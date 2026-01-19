Вечер буднего дня: дети устали после школы, ты после работы, а на кухне нужно сотворить чудо. Хочется поесть вкусно, полезно и без лишних усилий. Эти 5 рецептов — настоящие спасатели.

Каждое блюдо готовится за 20 минут (или меньше), из простых продуктов, которые почти всегда есть дома. Подходят для семьи с детьми, легко адаптируются под вкусы. Готовь на одной сковороде или противне — минимум посуды!

1. Паста с курицей и шпинатом в сливочном соусе

Поставь воду для пасты (спагетти или пенне — 300 г). Пока закипает, нарежь 400 г куриного филе кубиками, обжарь на оливковом масле 5-7 минут. Добавь 2 зубчика чеснока (измельченных), 200 г свежих листьев шпината, 200 мл сливок 20%, соль, перец, щепотку мускатного ореха. Туши 5 минут. Слей пасту, смешай с соусом. Посыпь пармезаном. Готово! Дети обожают кремовую текстуру.

2. Креветки с овощами в воке

Разморозь 300 г креветок (или возьми свежие). На сильном огне разогрей вок или большую сковороду с 2 ст. л. масла. Обжарь 1 болгарский перец (полосками), 1 морковь (тонкими ломтиками), 200 г брокколи (соцветиями) 4-5 минут. Добавь креветки, 3 ст. л. соевого соуса, 1 ст. л. меда, 2 зубчика чеснока, имбирь по вкусу. Жарь еще 4-5 минут. Подавай с рисом (можно из пакетика за 2 минуты в микроволновке). Ярко, сочно и полезно!

3. Куриные фахитас на противне

Разогрей духовку до 220 °C. На большой противень выложи 500 г куриного филе (полосками), 2 болгарских перца (полосками), 1 большую луковицу (полукольцами). Полей 3 ст. л. оливкового масла, посыпь паприкой, кумином, чесночным порошком, солью, перцем. Перемешай руками. Запекай 15-18 минут. Подавай в тортильях с сальсой, сметаной и авокадо. Все готовится одновременно — дети помогают смешивать!

4. Сливочный томатный суп с тортеллини

В кастрюле обжарь 1 луковицу и 2 зубчика чеснока на масле. Добавь 400 г измельченных томатов в собственном соку, 500 мл бульона (или воды + кубик), 300 г готовых тортеллини (с сыром или мясом). Доведи до кипения, вари 8-10 минут. Влей 150 мл сливок, посоли, поперчи, добавь базилик. Суп готов за 15 минут! Подавай с хлебом и тертым сыром. Теплый, уютный ужин идеален для холодных вечеров.

5. Лосось с картошкой и спаржей на противне

Разогрей духовку до 220 °C. На противень выложи 4-5 картофелин (молодых, разрезанных пополам), сбрызни маслом, солью, розмарином. Запекай 10 минут. Добавь 4 филе лосося (по 150 г), пучок спаржи (концы обрежь), полей лимонным соком, маслом, солью, перцем. Запекай еще 10-12 минут. Получается ресторанное блюдо без особых усилий!

Эти рецепты спасут тебя в любой вечер. Продукты простые, время минимальное, а результат — счастливые лица за столом. Экспериментируй: меняй овощи, добавляй любимые специи. Главное — наслаждайся процессом и семьей.