Хинкали или хаш? Тбилиси или Ереван? Какая кухня покорит сердце гурмана? Раскрываем неожиданные гастрономические баталии!

Грузия и Армения – два гостеприимных соседа, которые всё чаще привлекают туристов, особенно зимой. И не последнюю роль в этом играет их богатая и самобытная кухня. Где же гастрономические впечатления ярче и сильнее? Изучив отзывы в соцсетях, пообщавшись с гидами и поварами, готовы поделиться с вами обжигающей правдой.

Грузия: застолье с размахом и щедрые порции

Грузинская кухня – это настоящее воплощение щедрости и гостеприимства. Обильные застолья, ароматные специи, сочное мясо и, конечно, знаменитое грузинское вино – всё это делает грузинскую кухню незабываемой.

Тбилиси и Батуми: В Тбилиси представлены все регионы Грузии, от мегрельской аджики до кахетинских шашлыков. В Батуми акцент на морепродуктах и аджарской кухне.

Хинкали: это визитная карточка Грузии. Их готовят с разными начинками: с мясом, сыром, грибами, картофелем. Правильно есть хинкали руками, выпивая бульон внутри. Хаш – армянский суп из говяжьих ножек. Несмотря на простоту ингредиентов, процесс приготовления долгий и трудоемкий. Оба блюда сытные и согревающие, но хинкали больше подходят для веселой компании, а хаш – для неспешного ужина.

Гиды рассказывают: в Тбилиси лучшие хинкали – в районе Старого города, в Батуми – в прибрежных кафе.

Армения: традиции и изысканные специи

Армянская кухня – это древние традиции, изысканные специи и любовь к мясу. Она более утонченная, чем грузинская, и меньше ориентирована на застольный размах.

Ереван и Дилижан: В Ереване можно найти блюда со всех уголков Армении, от араратского хаша до сисианской форели. В Дилижане акцент на лесных продуктах и домашней кухне.

Хоровадз и мцвади: хоровадз – армянский шашлык, маринованный в луке и специях. Мцвади – грузинский шашлык, часто маринованный только в соли и перце. Оба блюда готовят на углях, но хоровадз более ароматный и пикантный, а мцвади – с ярко выраженным вкусом мяса.

Сотрудники отелей отмечают: лучший хоровадз – в ресторанах Еревана, гата (восточная сладость) – в кондитерских Гюмри.

Вкусы туристов: что пишут в соцсетях?

Грузия:

Плюсы: Щедрые порции, домашнее вино, гостеприимство. «В Грузии накормят до отвала, да еще и вина нальют!»

Минусы: Остро, жирно, много теста. «После грузинской кухни нужно неделю сидеть на диете…»

Армения:

Плюсы: Изысканные специи, интересные блюда, низкие цены. «Армянская кухня – это гастрономическое открытие!»

Минусы: Маленькие порции, не всегда понятно, что в составе блюда. «Заказал мясо, а принесли что-то невразумительное…»

Вот что советую бывалые путешественники:

В Грузии: пробуйте все, не стесняйтесь просить добавку, не злоупотребляйте вином.

В Армении: спрашивайте состав блюд, торгуйтесь на рынках, заказывайте домашнее вино.

Что в итоге?

Многие едут в Грузию за обильными застольями и вином, а в Армению – за экзотикой и низкими ценами. Но правда в том, что обе кухни достойны внимания, и выбор зависит только от ваших вкусовых предпочтений.

tourprom