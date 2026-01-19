Хинкали или хаш? Тбилиси или Ереван? Какая кухня покорит сердце гурмана? Раскрываем неожиданные гастрономические баталии!
Грузия и Армения – два гостеприимных соседа, которые всё чаще привлекают туристов, особенно зимой. И не последнюю роль в этом играет их богатая и самобытная кухня. Где же гастрономические впечатления ярче и сильнее? Изучив отзывы в соцсетях, пообщавшись с гидами и поварами, готовы поделиться с вами обжигающей правдой.
Грузия: застолье с размахом и щедрые порции
Грузинская кухня – это настоящее воплощение щедрости и гостеприимства. Обильные застолья, ароматные специи, сочное мясо и, конечно, знаменитое грузинское вино – всё это делает грузинскую кухню незабываемой.
Тбилиси и Батуми: В Тбилиси представлены все регионы Грузии, от мегрельской аджики до кахетинских шашлыков. В Батуми акцент на морепродуктах и аджарской кухне.
Хинкали: это визитная карточка Грузии. Их готовят с разными начинками: с мясом, сыром, грибами, картофелем. Правильно есть хинкали руками, выпивая бульон внутри. Хаш – армянский суп из говяжьих ножек. Несмотря на простоту ингредиентов, процесс приготовления долгий и трудоемкий. Оба блюда сытные и согревающие, но хинкали больше подходят для веселой компании, а хаш – для неспешного ужина.
Гиды рассказывают: в Тбилиси лучшие хинкали – в районе Старого города, в Батуми – в прибрежных кафе.
Армения: традиции и изысканные специи
Армянская кухня – это древние традиции, изысканные специи и любовь к мясу. Она более утонченная, чем грузинская, и меньше ориентирована на застольный размах.
Ереван и Дилижан: В Ереване можно найти блюда со всех уголков Армении, от араратского хаша до сисианской форели. В Дилижане акцент на лесных продуктах и домашней кухне.
Хоровадз и мцвади: хоровадз – армянский шашлык, маринованный в луке и специях. Мцвади – грузинский шашлык, часто маринованный только в соли и перце. Оба блюда готовят на углях, но хоровадз более ароматный и пикантный, а мцвади – с ярко выраженным вкусом мяса.
Сотрудники отелей отмечают: лучший хоровадз – в ресторанах Еревана, гата (восточная сладость) – в кондитерских Гюмри.
Вкусы туристов: что пишут в соцсетях?
Грузия:
Плюсы: Щедрые порции, домашнее вино, гостеприимство. «В Грузии накормят до отвала, да еще и вина нальют!»
Минусы: Остро, жирно, много теста. «После грузинской кухни нужно неделю сидеть на диете…»
Армения:
Плюсы: Изысканные специи, интересные блюда, низкие цены. «Армянская кухня – это гастрономическое открытие!»
-
Минусы: Маленькие порции, не всегда понятно, что в составе блюда. «Заказал мясо, а принесли что-то невразумительное…»
Вот что советую бывалые путешественники:
В Грузии: пробуйте все, не стесняйтесь просить добавку, не злоупотребляйте вином.
В Армении: спрашивайте состав блюд, торгуйтесь на рынках, заказывайте домашнее вино.
Что в итоге?
Многие едут в Грузию за обильными застольями и вином, а в Армению – за экзотикой и низкими ценами. Но правда в том, что обе кухни достойны внимания, и выбор зависит только от ваших вкусовых предпочтений.
