Эксперт по виноделию отмечает, что в морозильной камере разрушается структура шампанского. Кроме того, бутылка может не выдержать расширения замерзшей жидкости и взорваться.

Сомелье Фатима Баликоева заявила, что шампанское нельзя хранить или охлаждать в морозильной камере, потому что там с ним происходят химические процессы, делающие его употребление попросту опасным для здоровья.

Это не говоря о том, что бутылку с шампанским может просто разорвать из-за повышения давления углекислого газа и расширения жидкости при замерзании. Взрыв будет бесшумным, но очень опасным из-за разлетевшихся осколков.

«Даже если бутылка не лопнула, сам напиток после пребывания в морозилке серьёзно страдает. При частичном замерзании разрушается структура вина. Аромат уходит, вкус «ломается»: появляется водянистость или, наоборот, резкая спиртовая нота», — отмечает Фатима Баликоева.

Она также отметила, что если необходимо быстро и безопасно охладить шампанское, то нужно поместить в емкость со льдом и холодной водой, добавив немного соли для ускорения процесса. А вот экспериментировать с морозилкой не нужно.