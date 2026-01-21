Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Модные цвета-2026: 5 оттенков для стильного гардероба 0 439

Люблю!
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Модные цвета-2026: 5 оттенков для стильного гардероба

Цвет в одежде — не столько про буквальное соответствие трендам, сколько про эмоциональные качества: ясность, баланс, мягкость и силу одновременно.

В этом году ведущие дизайнеры и гуру стритстайла предлагают собирать гардероб вдумчиво, со вкусом и зрелой эстетикой. Вот пять оттенков, которые действительно стоит иметь в своем арсенале — стилист Маша Ведерникова поделилась подробностями.

Облачный белый

Это не стерильный и оттого скучный белый — облачный белый выглядит мягко, почти тактильно, словно в нем есть воздух и свет. «Он создает ощущение покоя, чистоты без аскезы. Такой белый воспринимается как современная альтернатива бежевым и молочным оттенкам, но звучит более свежо и интеллектуально. В 2026 году он ассоциируется с тишиной, замедлением и новой формой роскоши — ненавязчивой и очень уверенной. Кроме того, это цвет года по версии Pantone», — говорит эксперт по моде.

704fa.jpg

Маковый красный

Яркий, плотный, эмоциональный — маковый красный возвращает в моду цвет как стильный жест. Это не агрессия и не провокация ради броского эффекта, а энергия жизни и силы. Он ассоциируется с уверенностью, зрелой смелостью и умением быть заметной без поиска причин или условий. В отличие от винных и бордовых тонов прошлых лет, маковый красный звучит чище и, конечно, ярче, и именно поэтому выглядит так интересно.

Припылённый голубой

Этот оттенок словно пропущен через фильтр времени. Он не холодный и не наивный, а спокойный и немного отстраненный. «Припыленный голубой создает ощущение дистанции и ясности, ассоциируется с интеллектом, наблюдением и внутренней устойчивостью. В 2026 году он работает как цвет для тех, кто не стремится к лишней ажитации, но точно знает, где находится — в первую очередь, эмоционально», — подчеркивает стилист.

30950.jpg

Пастельный желтый

Мягкий, светлый, почти солнечный — пастельный желтый становится цветом тихой радости. Это не оптимизм напоказ, а ощущение тепла и легкости, которое не требует объяснений. Он воспринимается как эмоциональный антистресс, как свет в серый день. В этом году оттенок отвечает за ощущение жизни без напряжения, за спокойное удовольствие и умение радоваться простым вещам.

Шартрез

Самый дерзкий и одновременно жизнеутверждающий цвет палитры. Шартрез — это движение, риск и визуальный вызов. Он балансирует между зеленым и желтым, создавая ощущение энергии, которая не укладывается в привычные рамки. Этот цвет выбирают не ради комфорта, а ради ощущения триумфа — ведь человека, одетого в такой яркий оттенок, довольно сложно не заметить. И не прийти в восторг от его смелости и стремления демонстрировать себя в полный рост.

mod595959.jpg

Читайте нас также:
#мода #стиль #гардероб #мода советы стиль
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Лариса Гузеева показала свои самые неудачные фото — реакция фанатов удивила
Изображение к статье: Секс или катастрофа: как воздержание портит жизнь и доход
Изображение к статье: Эндокринолог: йодированную соль нужно добавлять после приготовления
Изображение к статье: Что делать, если ребенок ничего не ест, кроме сладкого?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире
Изображение к статье: Дроны с судна-матки могут опускаться на глубину в 10 км. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: «Грабеж»! Скарлетт Йоханссон и Кейт Бланшетт среди 800 артистов, выступивших против ИИ
Lifenews
Изображение к статье: Когда прошлый брак не отпускает: что значит дружба с бывшей женой
Люблю!
Изображение к статье: Что говорит ваша поза во сне о вашем душевном состоянии
Люблю!
Изображение к статье: Попытка номер... Оппозиция подала очередное требование об отставке премьер-министра
Политика
Изображение к статье: Давос: Зеленский о неспособности Европы к решительным мерам
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео