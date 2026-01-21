В этом году ведущие дизайнеры и гуру стритстайла предлагают собирать гардероб вдумчиво, со вкусом и зрелой эстетикой. Вот пять оттенков, которые действительно стоит иметь в своем арсенале — стилист Маша Ведерникова поделилась подробностями.

Облачный белый

Это не стерильный и оттого скучный белый — облачный белый выглядит мягко, почти тактильно, словно в нем есть воздух и свет. «Он создает ощущение покоя, чистоты без аскезы. Такой белый воспринимается как современная альтернатива бежевым и молочным оттенкам, но звучит более свежо и интеллектуально. В 2026 году он ассоциируется с тишиной, замедлением и новой формой роскоши — ненавязчивой и очень уверенной. Кроме того, это цвет года по версии Pantone», — говорит эксперт по моде.

Маковый красный

Яркий, плотный, эмоциональный — маковый красный возвращает в моду цвет как стильный жест. Это не агрессия и не провокация ради броского эффекта, а энергия жизни и силы. Он ассоциируется с уверенностью, зрелой смелостью и умением быть заметной без поиска причин или условий. В отличие от винных и бордовых тонов прошлых лет, маковый красный звучит чище и, конечно, ярче, и именно поэтому выглядит так интересно.

Припылённый голубой

Этот оттенок словно пропущен через фильтр времени. Он не холодный и не наивный, а спокойный и немного отстраненный. «Припыленный голубой создает ощущение дистанции и ясности, ассоциируется с интеллектом, наблюдением и внутренней устойчивостью. В 2026 году он работает как цвет для тех, кто не стремится к лишней ажитации, но точно знает, где находится — в первую очередь, эмоционально», — подчеркивает стилист.

Пастельный желтый

Мягкий, светлый, почти солнечный — пастельный желтый становится цветом тихой радости. Это не оптимизм напоказ, а ощущение тепла и легкости, которое не требует объяснений. Он воспринимается как эмоциональный антистресс, как свет в серый день. В этом году оттенок отвечает за ощущение жизни без напряжения, за спокойное удовольствие и умение радоваться простым вещам.

Шартрез

Самый дерзкий и одновременно жизнеутверждающий цвет палитры. Шартрез — это движение, риск и визуальный вызов. Он балансирует между зеленым и желтым, создавая ощущение энергии, которая не укладывается в привычные рамки. Этот цвет выбирают не ради комфорта, а ради ощущения триумфа — ведь человека, одетого в такой яркий оттенок, довольно сложно не заметить. И не прийти в восторг от его смелости и стремления демонстрировать себя в полный рост.