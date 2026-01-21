Baltijas balss logotype
Немецкий дог ростом 97,5 сантиметров стал самой высокой собакой на планете 0 219

Люблю!
Дата публикации: 21.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Немецкий дог ростом 97,5 сантиметров стал самой высокой собакой на планете

Ещё до достижения годовалого возраста она весила 16 килограммов.

В небольшом американском городе Норт‑Стонингтоне живёт собака по кличке Минни. Она вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная в мире самка среди представителей собачьих. Об этом сообщает официальный сайт справочника.

Минни принадлежит к породе немецкий дог. Её рост от пола до холки достигает 97,5 сантиметров см. Хозяева собаки — Кен и Лиза — взяли её ещё крошечным щенком. По их словам, рост Минни стал стремительно увеличиваться: ещё до достижения годовалого возраста она весила 16 килограммов. Чтобы судьи Книги рекордов Гиннесса смогли измерить параметры собаки, владельцам пришлось пойти на хитрость: они привлекли внимание Минни с помощью её любимого лакомства, арахисового масла. Люди восхищаются размерами, окрасом и красотой Минни, многим хочется её погладить.

Она оказалась на дюйм выше прежней рекордсменки — собаки Лиззи из Флориды, рост которой составил 96,41 сантиметра. При этом Минни лишь немного уступает самой высокой собаке среди самок — канадскому немецкому догу по кличке Морган, которого недавно не стало. Его рост достигал 98,15 сантиметра.

#животные #собаки #рекорды #домашние питомцы #домашние животные
Редакция BB.LV
